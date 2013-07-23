النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد العمل الميداني في عيد الأضحى

عبر جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق الخطة المعتمدة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة الرياض، وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 هـ.

وتهدف الجولة الميدانية إلى متابعة سير العمل والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني.

والتقى "الشبانات" خلال الجولة الأعضاء المكلفين، وحثهم على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها.

وأشاد "الشبانات" بالمتابعة والتوجيهات الدائمة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للرفع من مستوى الأداء وإظهار دور الهيئة بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وقد رافقه في الجولة مساعد مدير عام منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

الرئاسة العامة ‎‎لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد العمل الميداني في عيد الأضحى
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة الرياض، وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 هـ.

وتهدف الجولة الميدانية إلى متابعة سير العمل والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني.

والتقى "الشبانات" خلال الجولة الأعضاء المكلفين، وحثهم على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها.

وأشاد "الشبانات" بالمتابعة والتوجيهات الدائمة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للرفع من مستوى الأداء وإظهار دور الهيئة بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وقد رافقه في الجولة مساعد مدير عام منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:09 PM

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد العمل الميداني في عيد الأضحى

عبر جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق الخطة المعتمدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
209

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة الرياض، وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 هـ.

وتهدف الجولة الميدانية إلى متابعة سير العمل والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني.

والتقى "الشبانات" خلال الجولة الأعضاء المكلفين، وحثهم على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها.

وأشاد "الشبانات" بالمتابعة والتوجيهات الدائمة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للرفع من مستوى الأداء وإظهار دور الهيئة بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وقد رافقه في الجولة مساعد مدير عام منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,033
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة