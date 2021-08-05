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وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي

أجرى اتصالًا هاتفيًّا بحث فيه فرص تطويرها العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
07:40 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:21 PM

وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي

أجرى اتصالًا هاتفيًّا بحث فيه فرص تطويرها العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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