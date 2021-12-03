احتفل المنشد صافي بن هلال الذويبي الثبيتي بزواجه مساء أمس بإحدى قاعات الكبرى بمحافظة الطائف بحضور عددٍ من المسؤولين والأقارب والأصدقاء.
"الذويبي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل المنشد صافي بن هلال الذويبي الثبيتي بزواجه مساء أمس بإحدى قاعات الكبرى بمحافظة الطائف بحضور عددٍ من المسؤولين والأقارب والأصدقاء.
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"الذويبي" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03
03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:00 AM
"الذويبي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل المنشد صافي بن هلال الذويبي الثبيتي بزواجه مساء أمس بإحدى قاعات الكبرى بمحافظة الطائف بحضور عددٍ من المسؤولين والأقارب والأصدقاء.
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