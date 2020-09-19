صدر قرار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم بترقية الدكتور حمود بن حماد الربعي إلى درجة أستاذ مشارك، وقدم الدكتور حمود شكره إلى رئيس الجامعة سائلاً الله أن تكون في خدمة الدين والملك والوطن.
"الربعي" إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة القصيم
صدر قرار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم بترقية الدكتور حمود بن حماد الربعي إلى درجة أستاذ مشارك، وقدم الدكتور حمود شكره إلى رئيس الجامعة سائلاً الله أن تكون في خدمة الدين والملك والوطن.
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"الربعي" إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة القصيمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-19
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:31 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:01 AM
"الربعي" إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة القصيم
صدر قرار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم بترقية الدكتور حمود بن حماد الربعي إلى درجة أستاذ مشارك، وقدم الدكتور حمود شكره إلى رئيس الجامعة سائلاً الله أن تكون في خدمة الدين والملك والوطن.
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