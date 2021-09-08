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شراكة استراتيجية بين جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين

لتطويرها في منطقة الشرق الأوسط والعالم

‬ أبرمت جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، شراكتها الاستراتيجية مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA)، بعد مذكرة الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين المؤسستين في برج الفوزان بالخبر أمس الثلاثاء.

وقّع مذكرة الشراكة بالنيابة عن الجائزة الأمين العام للجائزة، الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، وعن المعهد الأمريكي للمهندسين، رئيس منطقة الشرق الأوسط، المهندس علي لاري.

بموجب هذه الشراكة سيتعاون الشريكان لتطوير عمارة المساجد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسيدخل معهد المعماريين الأمريكيين شريكا في برامج جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والتي تشمل الدورة الرابعة من الجائزة والمؤتمر العالمي لعمارة المساجد والمسابقة العالمية لكماليات المساجد وكافة قواعد بيانات عمارة المساجد التي تديرها الجائزة وهي "موسكبيديا" و"أسفار" و"منابر"، بالإضافة للمسابقتين المعماريتين الدوليتين "مسابقة مسجد الشيخ عبداللطيف الفوزان" و"مسابقة رتال لتصميم المساجد" واللتان سوف يتم الإعلان عنهما قريباً.

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شراكة استراتيجية بين جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين
سبق

‬ أبرمت جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، شراكتها الاستراتيجية مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA)، بعد مذكرة الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين المؤسستين في برج الفوزان بالخبر أمس الثلاثاء.

وقّع مذكرة الشراكة بالنيابة عن الجائزة الأمين العام للجائزة، الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، وعن المعهد الأمريكي للمهندسين، رئيس منطقة الشرق الأوسط، المهندس علي لاري.

بموجب هذه الشراكة سيتعاون الشريكان لتطوير عمارة المساجد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسيدخل معهد المعماريين الأمريكيين شريكا في برامج جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والتي تشمل الدورة الرابعة من الجائزة والمؤتمر العالمي لعمارة المساجد والمسابقة العالمية لكماليات المساجد وكافة قواعد بيانات عمارة المساجد التي تديرها الجائزة وهي "موسكبيديا" و"أسفار" و"منابر"، بالإضافة للمسابقتين المعماريتين الدوليتين "مسابقة مسجد الشيخ عبداللطيف الفوزان" و"مسابقة رتال لتصميم المساجد" واللتان سوف يتم الإعلان عنهما قريباً.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:08 PM

شراكة استراتيجية بين جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين

لتطويرها في منطقة الشرق الأوسط والعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ أبرمت جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، شراكتها الاستراتيجية مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA)، بعد مذكرة الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين المؤسستين في برج الفوزان بالخبر أمس الثلاثاء.

وقّع مذكرة الشراكة بالنيابة عن الجائزة الأمين العام للجائزة، الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، وعن المعهد الأمريكي للمهندسين، رئيس منطقة الشرق الأوسط، المهندس علي لاري.

بموجب هذه الشراكة سيتعاون الشريكان لتطوير عمارة المساجد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسيدخل معهد المعماريين الأمريكيين شريكا في برامج جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والتي تشمل الدورة الرابعة من الجائزة والمؤتمر العالمي لعمارة المساجد والمسابقة العالمية لكماليات المساجد وكافة قواعد بيانات عمارة المساجد التي تديرها الجائزة وهي "موسكبيديا" و"أسفار" و"منابر"، بالإضافة للمسابقتين المعماريتين الدوليتين "مسابقة مسجد الشيخ عبداللطيف الفوزان" و"مسابقة رتال لتصميم المساجد" واللتان سوف يتم الإعلان عنهما قريباً.

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