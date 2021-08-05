بعد اعتذار الدحيل القطري.. مسحة طبية ومناورة في معسكر الاتحاد بالنمسا

قبل العودة إلى جدة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان مدرب الفريق البرازيلي "كاريلي" قد فرض مناورة فنية في تدريبات الفريق بالمعسكر الذي تحتضنه النمسا، بعد اعتذار الدحيل القطري عن التجربة الودية المقررة، الخميس.

واختتم الأصفر معسكره التحضيري؛ حيث أجرى عناصر البعثة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل العودة إلى السعودية.