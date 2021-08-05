النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اعتذار الدحيل القطري.. مسحة طبية ومناورة في معسكر الاتحاد بالنمسا

قبل العودة إلى جدة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان مدرب الفريق البرازيلي "كاريلي" قد فرض مناورة فنية في تدريبات الفريق بالمعسكر الذي تحتضنه النمسا، بعد اعتذار الدحيل القطري عن التجربة الودية المقررة، الخميس.

واختتم الأصفر معسكره التحضيري؛ حيث أجرى عناصر البعثة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل العودة إلى السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد اعتذار الدحيل القطري.. مسحة طبية ومناورة في معسكر الاتحاد بالنمسا
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان مدرب الفريق البرازيلي "كاريلي" قد فرض مناورة فنية في تدريبات الفريق بالمعسكر الذي تحتضنه النمسا، بعد اعتذار الدحيل القطري عن التجربة الودية المقررة، الخميس.

واختتم الأصفر معسكره التحضيري؛ حيث أجرى عناصر البعثة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل العودة إلى السعودية.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:20 PM

بعد اعتذار الدحيل القطري.. مسحة طبية ومناورة في معسكر الاتحاد بالنمسا

قبل العودة إلى جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,629

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان مدرب الفريق البرازيلي "كاريلي" قد فرض مناورة فنية في تدريبات الفريق بالمعسكر الذي تحتضنه النمسا، بعد اعتذار الدحيل القطري عن التجربة الودية المقررة، الخميس.

واختتم الأصفر معسكره التحضيري؛ حيث أجرى عناصر البعثة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل العودة إلى السعودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة