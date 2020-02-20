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خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مستعرضاً معه العلاقات المتميزة بين البلدين

الملك ناقش مع "بومبيو" الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين والجهود المبذولة تجاهها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.


ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمّله -أيده الله- تحياته له.


وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.


حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مستعرضاً معه العلاقات المتميزة بين البلدين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.


ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمّله -أيده الله- تحياته له.


وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.


حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:31 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
02:20 PM

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مستعرضاً معه العلاقات المتميزة بين البلدين

الملك ناقش مع "بومبيو" الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين والجهود المبذولة تجاهها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,521

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.


ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمّله -أيده الله- تحياته له.


وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.


حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

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