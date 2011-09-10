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10 أيام على اختفاء "السلمي".. في"مؤنسية الرياض" كان المشهد الأخير

أسرة الشاب تُواصل البحث عنه مناشِدة مَن يملك أي معلومة إبلاغ الشرطة

ما زالت أسرة الشاب المفقود "عطاالله بن جبر السلمي" تُواصل البحث عن ابنها منذ غيابه يوم السبت قبل الماضي الموافق 1 محرم 1441هـ.
وقال "جمال السلمي"، ابن عم المفقود: إنه تم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانه؛ مؤكدًا أنه شوهد آخر مرة على سيارة من نوع كامري أجرة موديل 2016م في حي المؤنسية بالرياض.
وناشد "السلمي" مَن يملك أي معلومة حول الشاب المفقود، تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0553829159.

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10 أيام على اختفاء "السلمي".. في"مؤنسية الرياض" كان المشهد الأخير
سبق

ما زالت أسرة الشاب المفقود "عطاالله بن جبر السلمي" تُواصل البحث عن ابنها منذ غيابه يوم السبت قبل الماضي الموافق 1 محرم 1441هـ.
وقال "جمال السلمي"، ابن عم المفقود: إنه تم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانه؛ مؤكدًا أنه شوهد آخر مرة على سيارة من نوع كامري أجرة موديل 2016م في حي المؤنسية بالرياض.
وناشد "السلمي" مَن يملك أي معلومة حول الشاب المفقود، تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0553829159.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
10:31 AM

10 أيام على اختفاء "السلمي".. في"مؤنسية الرياض" كان المشهد الأخير

أسرة الشاب تُواصل البحث عنه مناشِدة مَن يملك أي معلومة إبلاغ الشرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,087

ما زالت أسرة الشاب المفقود "عطاالله بن جبر السلمي" تُواصل البحث عن ابنها منذ غيابه يوم السبت قبل الماضي الموافق 1 محرم 1441هـ.
وقال "جمال السلمي"، ابن عم المفقود: إنه تم إبلاغ الجهات المعنية منذ فقدانه؛ مؤكدًا أنه شوهد آخر مرة على سيارة من نوع كامري أجرة موديل 2016م في حي المؤنسية بالرياض.
وناشد "السلمي" مَن يملك أي معلومة حول الشاب المفقود، تقديمها للجهات الأمنية أو على جوال 0553829159.

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