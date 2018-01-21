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الثلاثاء المقبل.. جلسة حوارية لمناقشة "تمكين المرأة في مجال المتاحف"

في قاعة توحيد المملكة بالمتحف الوطني بالرياض

تنظم هيئة المتاحف، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "تمكين المرأة في مجال المتاحف"، مع الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفانو كاربوني، وذلك في قاعة توحيد المملكة بالمتحف الوطني في مدينة الرياض.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل هيئة المتاحف في مجال تمكين المرأة، والتوعية بفرص عملها في مجال المتاحف، إضافة إلى استمرار تعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف. وتُتيح الجلسة لجميع المهتمين بالمتاحف الالتقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف وطرح الأسئلة عليه حول المحاور ذات العلاقة.

وتأتي الجلسة في سياق جهود هيئة المتاحف للتواصل مع الجمهور، وتعزيز الحوار مع منسوبي القطاع، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على تحقيقها انطلاقًا من مسؤولية الهيئة تجاه تطوير قطاع المتاحف في المملكة والنهوض به، ودعم وتمكين منسوبيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثلاثاء المقبل.. جلسة حوارية لمناقشة "تمكين المرأة في مجال المتاحف"
سبق

تنظم هيئة المتاحف، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "تمكين المرأة في مجال المتاحف"، مع الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفانو كاربوني، وذلك في قاعة توحيد المملكة بالمتحف الوطني في مدينة الرياض.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل هيئة المتاحف في مجال تمكين المرأة، والتوعية بفرص عملها في مجال المتاحف، إضافة إلى استمرار تعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف. وتُتيح الجلسة لجميع المهتمين بالمتاحف الالتقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف وطرح الأسئلة عليه حول المحاور ذات العلاقة.

وتأتي الجلسة في سياق جهود هيئة المتاحف للتواصل مع الجمهور، وتعزيز الحوار مع منسوبي القطاع، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على تحقيقها انطلاقًا من مسؤولية الهيئة تجاه تطوير قطاع المتاحف في المملكة والنهوض به، ودعم وتمكين منسوبيه.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
07:13 PM

الثلاثاء المقبل.. جلسة حوارية لمناقشة "تمكين المرأة في مجال المتاحف"

في قاعة توحيد المملكة بالمتحف الوطني بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم هيئة المتاحف، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "تمكين المرأة في مجال المتاحف"، مع الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفانو كاربوني، وذلك في قاعة توحيد المملكة بالمتحف الوطني في مدينة الرياض.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل هيئة المتاحف في مجال تمكين المرأة، والتوعية بفرص عملها في مجال المتاحف، إضافة إلى استمرار تعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف. وتُتيح الجلسة لجميع المهتمين بالمتاحف الالتقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف وطرح الأسئلة عليه حول المحاور ذات العلاقة.

وتأتي الجلسة في سياق جهود هيئة المتاحف للتواصل مع الجمهور، وتعزيز الحوار مع منسوبي القطاع، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على تحقيقها انطلاقًا من مسؤولية الهيئة تجاه تطوير قطاع المتاحف في المملكة والنهوض به، ودعم وتمكين منسوبيه.

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