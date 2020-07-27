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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الكاتب صالح الشيحي

أشقاء الفقيد: لفتة إنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابنا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى أشقاء وأبناء الكاتب صالح بن محمد الشيحي -رحمه الله-.

وقال خادم الحرمين: إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

كما تلقى أشقاء وأبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ومن جهتهم، عبّر أشقاء وأبناء الفقيد، نيابة عن أسرة الشيحي كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على مواساتهما لهم في شقيقهم -رحمه الله-، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتؤكد أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في السعودية أسرة واحدة.

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الكاتب صالح الشيحي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى أشقاء وأبناء الكاتب صالح بن محمد الشيحي -رحمه الله-.

وقال خادم الحرمين: إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

كما تلقى أشقاء وأبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ومن جهتهم، عبّر أشقاء وأبناء الفقيد، نيابة عن أسرة الشيحي كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على مواساتهما لهم في شقيقهم -رحمه الله-، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتؤكد أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في السعودية أسرة واحدة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
12:03 AM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الكاتب صالح الشيحي

أشقاء الفقيد: لفتة إنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابنا

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عويد التومي - رفحاء
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى أشقاء وأبناء الكاتب صالح بن محمد الشيحي -رحمه الله-.

وقال خادم الحرمين: إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

كما تلقى أشقاء وأبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ومن جهتهم، عبّر أشقاء وأبناء الفقيد، نيابة عن أسرة الشيحي كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على مواساتهما لهم في شقيقهم -رحمه الله-، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتؤكد أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في السعودية أسرة واحدة.

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