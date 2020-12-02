وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

"فيصل بن فرحان" يعقد لقاءً مع وزيرة خارجية كوسوفو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-02 عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج. وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 05:37 PM

"فيصل بن فرحان" يعقد لقاءً مع وزيرة خارجية كوسوفو بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها





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عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.