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ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مجموع الإصابات وصل إلى 6819 و112 حالة وفاة

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:55 PM

ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مجموع الإصابات وصل إلى 6819 و112 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - كوالالمبور
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أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.

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