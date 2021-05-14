ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.
أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.
أعلنت ماليزيا، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة.