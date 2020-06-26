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مكتبة جامعة حائل تنظم ندوة المكتبة الرقمية للطلاب والطالبات

بهدف التعريف بمصادر وقواعد البيانات والتعامل معها

نظمت عمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ندوة المكتبة الرقمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا عن بُعد عبر برنامج "الزوم"، بهدف تعريفهم بخدمات المكتبة الرقمية ومصادر وقواعد المعلومات والخطوات الإجرائية للتعامل مع قواعد البيانات دورات المكتبة الرقمية السعودية.


وأدارت الندوة الدكتورة ذهب الشمري عميدة شؤون المكتبات بالجامعة، والتي رحبت في الحضور من طلاب وطالبات ومهتمين.


ثم ألقى مدير إدارة شؤون المكتبات بالجامعة خالد البايح، نبذة مختصرة عن أوعية المعلومات بالمكتبة المركزية الورقية والإلكترونية، وتم التركيز على استخدام والتعريف بقواعد المعلومات الإلكترونية.


فيما تطرق إلى الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية المشتركة بها الجامعة، لمساعدة الباحثين من منسوبيها، وذلك من خلال توفير مصادر المعلومات وخدماتها عبر بواباتها وما تقدمه من محتوى رقمي وخدمات معلوماتية متطورة.


وشرح "البايح" كيفية الاستفادة من المكتبات الرقمية على موقع العمادة، وكذلك كيفية الاستفادة من الفهرس الآلي للمكتبات المتاح من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات على البوابة الإلكترونية للجامعة؛ مما أثرى المعرفة لدى طالب وطالبة الدراسات العليا في الجامعة.


كما شرح كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية التي تعتبر من أهم أوعية المعلومات في السعودية، وكيفية دخول الطالب أو عضو هيئة التدريس للجامعة لها، وسبل الاستفادة منها في إجراء البحوث وتصفح النص الكامل لرسائل الماجستير.


وشرحت هياء العنزي، مدير المكتبة الجامعية في مجمع اجا للطالبات بجامعة حائل، جزءًا من كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية وطريقة البحث الصحيح بها.


من جهتها، عرضت الدكتورة هناء فايز، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والفنون بالجامعة، جانباً من خبرتها في البحث، والتي من خلال البحث في المكتبات الرقمية ألفت أكثر من 15 كتابًا؛ إذ شرحت المصادر الرقمية وقواعد المعلومات العربية (دار المنظومة) والمتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية والتي تحوي قاعدة معلومات الرسائل الجامعية.

واستعرضت عددًا من طرق البحث المتقدمة في المنظومة، والتي تساعد الباحث في اختيار أدوات البحث المختلفة، والتي ستثري بحثه وتطلعه على سائر ما كتب عن مضمون بحثه؛ مما يثري بحوث طلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.


وفي نهاية الندوة أجاب "البايح" و"العنزي" و"فايز" على أسئلة الحضور، وشكرت عميدة شؤون المكتبات المتحدثين والحضور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على دليل المكتبات الجامعية من موقع العمادة مـن خـلال موقـع الجامعـة علـى الإنترنت، كما يمكن التواصل مع المكتبات عبر الموقع أو من خلال حساب العمادة على تويترuohlibrary@ ،


الجدير ذكره أنه حضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات وطلاب وطالبات مختلف المراحل الجامعية والاستفادة منها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مكتبة جامعة حائل تنظم ندوة المكتبة الرقمية للطلاب والطالبات
سبق

نظمت عمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ندوة المكتبة الرقمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا عن بُعد عبر برنامج "الزوم"، بهدف تعريفهم بخدمات المكتبة الرقمية ومصادر وقواعد المعلومات والخطوات الإجرائية للتعامل مع قواعد البيانات دورات المكتبة الرقمية السعودية.


وأدارت الندوة الدكتورة ذهب الشمري عميدة شؤون المكتبات بالجامعة، والتي رحبت في الحضور من طلاب وطالبات ومهتمين.


ثم ألقى مدير إدارة شؤون المكتبات بالجامعة خالد البايح، نبذة مختصرة عن أوعية المعلومات بالمكتبة المركزية الورقية والإلكترونية، وتم التركيز على استخدام والتعريف بقواعد المعلومات الإلكترونية.


فيما تطرق إلى الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية المشتركة بها الجامعة، لمساعدة الباحثين من منسوبيها، وذلك من خلال توفير مصادر المعلومات وخدماتها عبر بواباتها وما تقدمه من محتوى رقمي وخدمات معلوماتية متطورة.


وشرح "البايح" كيفية الاستفادة من المكتبات الرقمية على موقع العمادة، وكذلك كيفية الاستفادة من الفهرس الآلي للمكتبات المتاح من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات على البوابة الإلكترونية للجامعة؛ مما أثرى المعرفة لدى طالب وطالبة الدراسات العليا في الجامعة.


كما شرح كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية التي تعتبر من أهم أوعية المعلومات في السعودية، وكيفية دخول الطالب أو عضو هيئة التدريس للجامعة لها، وسبل الاستفادة منها في إجراء البحوث وتصفح النص الكامل لرسائل الماجستير.


وشرحت هياء العنزي، مدير المكتبة الجامعية في مجمع اجا للطالبات بجامعة حائل، جزءًا من كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية وطريقة البحث الصحيح بها.


من جهتها، عرضت الدكتورة هناء فايز، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والفنون بالجامعة، جانباً من خبرتها في البحث، والتي من خلال البحث في المكتبات الرقمية ألفت أكثر من 15 كتابًا؛ إذ شرحت المصادر الرقمية وقواعد المعلومات العربية (دار المنظومة) والمتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية والتي تحوي قاعدة معلومات الرسائل الجامعية.

واستعرضت عددًا من طرق البحث المتقدمة في المنظومة، والتي تساعد الباحث في اختيار أدوات البحث المختلفة، والتي ستثري بحثه وتطلعه على سائر ما كتب عن مضمون بحثه؛ مما يثري بحوث طلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.


وفي نهاية الندوة أجاب "البايح" و"العنزي" و"فايز" على أسئلة الحضور، وشكرت عميدة شؤون المكتبات المتحدثين والحضور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على دليل المكتبات الجامعية من موقع العمادة مـن خـلال موقـع الجامعـة علـى الإنترنت، كما يمكن التواصل مع المكتبات عبر الموقع أو من خلال حساب العمادة على تويترuohlibrary@ ،


الجدير ذكره أنه حضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات وطلاب وطالبات مختلف المراحل الجامعية والاستفادة منها.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:36 PM

مكتبة جامعة حائل تنظم ندوة المكتبة الرقمية للطلاب والطالبات

بهدف التعريف بمصادر وقواعد البيانات والتعامل معها

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خالد السليمي - حائل
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نظمت عمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل، ندوة المكتبة الرقمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا عن بُعد عبر برنامج "الزوم"، بهدف تعريفهم بخدمات المكتبة الرقمية ومصادر وقواعد المعلومات والخطوات الإجرائية للتعامل مع قواعد البيانات دورات المكتبة الرقمية السعودية.


وأدارت الندوة الدكتورة ذهب الشمري عميدة شؤون المكتبات بالجامعة، والتي رحبت في الحضور من طلاب وطالبات ومهتمين.


ثم ألقى مدير إدارة شؤون المكتبات بالجامعة خالد البايح، نبذة مختصرة عن أوعية المعلومات بالمكتبة المركزية الورقية والإلكترونية، وتم التركيز على استخدام والتعريف بقواعد المعلومات الإلكترونية.


فيما تطرق إلى الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية المشتركة بها الجامعة، لمساعدة الباحثين من منسوبيها، وذلك من خلال توفير مصادر المعلومات وخدماتها عبر بواباتها وما تقدمه من محتوى رقمي وخدمات معلوماتية متطورة.


وشرح "البايح" كيفية الاستفادة من المكتبات الرقمية على موقع العمادة، وكذلك كيفية الاستفادة من الفهرس الآلي للمكتبات المتاح من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات على البوابة الإلكترونية للجامعة؛ مما أثرى المعرفة لدى طالب وطالبة الدراسات العليا في الجامعة.


كما شرح كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية التي تعتبر من أهم أوعية المعلومات في السعودية، وكيفية دخول الطالب أو عضو هيئة التدريس للجامعة لها، وسبل الاستفادة منها في إجراء البحوث وتصفح النص الكامل لرسائل الماجستير.


وشرحت هياء العنزي، مدير المكتبة الجامعية في مجمع اجا للطالبات بجامعة حائل، جزءًا من كيفية الاستفادة من قواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية وطريقة البحث الصحيح بها.


من جهتها، عرضت الدكتورة هناء فايز، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والفنون بالجامعة، جانباً من خبرتها في البحث، والتي من خلال البحث في المكتبات الرقمية ألفت أكثر من 15 كتابًا؛ إذ شرحت المصادر الرقمية وقواعد المعلومات العربية (دار المنظومة) والمتخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية والتي تحوي قاعدة معلومات الرسائل الجامعية.

واستعرضت عددًا من طرق البحث المتقدمة في المنظومة، والتي تساعد الباحث في اختيار أدوات البحث المختلفة، والتي ستثري بحثه وتطلعه على سائر ما كتب عن مضمون بحثه؛ مما يثري بحوث طلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.


وفي نهاية الندوة أجاب "البايح" و"العنزي" و"فايز" على أسئلة الحضور، وشكرت عميدة شؤون المكتبات المتحدثين والحضور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على دليل المكتبات الجامعية من موقع العمادة مـن خـلال موقـع الجامعـة علـى الإنترنت، كما يمكن التواصل مع المكتبات عبر الموقع أو من خلال حساب العمادة على تويترuohlibrary@ ،


الجدير ذكره أنه حضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات وطلاب وطالبات مختلف المراحل الجامعية والاستفادة منها.

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