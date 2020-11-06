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إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

"الداخلية" تطالب المواطنين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"؛ مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

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إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار
سبق

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"؛ مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:49 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
08:08 PM

إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

"الداخلية" تطالب المواطنين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
2,945

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"؛ مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

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