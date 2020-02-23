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مكة المكرمة .. افتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمقر الإيواء بالشميسي

التدشين خلال أيام.. ويُعنى بقضايا الموقوفين

علمت "سبق" أنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمكة المكرمة بالشميسي، ومن المتوقع أن يكون تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله.

وبحسب المصدر فإن المحكمة ستُعنى بقضايا الموقوفين في مقر الإيواء بالشميسي، وإصدار الأحكام في قضايا الموقوفين على ذمتها.

مكة المكرمة المحكمة الجزائية

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مكة المكرمة .. افتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمقر الإيواء بالشميسي
سبق

علمت "سبق" أنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمكة المكرمة بالشميسي، ومن المتوقع أن يكون تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله.

وبحسب المصدر فإن المحكمة ستُعنى بقضايا الموقوفين في مقر الإيواء بالشميسي، وإصدار الأحكام في قضايا الموقوفين على ذمتها.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
01:07 AM

مكة المكرمة .. افتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمقر الإيواء بالشميسي

التدشين خلال أيام.. ويُعنى بقضايا الموقوفين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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علمت "سبق" أنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمكة المكرمة بالشميسي، ومن المتوقع أن يكون تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله.

وبحسب المصدر فإن المحكمة ستُعنى بقضايا الموقوفين في مقر الإيواء بالشميسي، وإصدار الأحكام في قضايا الموقوفين على ذمتها.

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