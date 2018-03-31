بخماسية "ممتعة" في مرمى فلسطين.. الأخضر السعودي يُحكم القبضة على الصدارة

في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وآسيا 2023

نجح المنتخب السعودي بتحقيق فوز كبير على نظيره الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد ،اليوم الثلاثاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب "مرسول بارك "بجامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

بتلك النتيجة أحكم المنتخب السعودي القبضة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات مقابل 9 نقاط للمنتخب أوزبكستان الوصيف و7 لسنغافورة و5 لليمن و4 لفلسطين.

لم يكد الضيوف يلتقطون أنفاسهم حتى أحكم المنتخب السعودي قبضته على المباراة منذ البداية، وهو ما سمح له بامتلاك الكرة أكثر والوصول لمنطقة جزاء المنتخب الفلسطيني لكن دون خطورة تذكر في النصف ساعة الأولى بسبب التكتل الدفاعي وفرض الرقابة الصارمة على مفاتيح اللعب للأخضر.

وجاء أول تهديد حقيقي في المباراة بالدقيقة (33) لمصلحة المنتخب الفلسطيني حينما أفلتت الكرة من يد الحارس محمد العويس الذي ارتكب خطأ فادحاً في التصدي لعرضية محمد أبو وردة لكن يقظة المدافع عبد الله مادو أنقذت الموقف.

رد المنتخب السعودي كان حاسماً ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ياسر الشهراني بعد متابعته لكرة مرتدة من يد حارس المنتخب الفلسطيني ليضع الكرة برأسه داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة (37).

بعد هذا الهدف تواصلت محاولات الأخضر السعودي لتحقيق نتيجة مريحة وهو ما تحقق له بعد مرور 7 دقائق بتسجيله ثاني الأهداف عبر فهد المولد من قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة (44).

وواصل المنتخب السعودي أفضليته منذ انطلاق الشوط الثاني وبعد مرور 7 دقائق فقط من بدايته تمكن الأخضر من تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق صالح الشهري الذي استغل تمريرة ذكية من سلطان الغنام وضعته بمواجهة المرمى ليصوب كرة بإتقان على يسار الحارس، مسجلاً هدف التعزيز الثالث.

ولم يكد المنتخب الفلسطيني يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بالهدف الرابع في الدقيقة 58 عن طريق المتألق صالح الشهري، إثر تمريرة عرضية متقنة من سالم الدوسري بعد عمل تكتيكي مميز للاعبي الأخضر رافعاً رصيده إلى هدفين في المباراة.

وتواصل مهرجان الأهداف بتسجيل الأخضر السعودي الهدف الخامس عبر القائد سالم الدوسري من علامة الجزاء عند الدقيقة (88) رافعاً رصيده من الأهداف الدولية إلى 12 هدفاً في مباراته الـ50 بقميص المنتخب السعودي.