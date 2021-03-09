جازان.. احترازات "كورونا" تدفع رئيس بلدية "العارضة" للخروج من مكتبه

للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية كافة.. والإغلاق الفوري ينتظر المخالِف

فاجأ رئيس بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، المهندس علي بن أحمد عطيف، المحال التجارية والمطاعم بالمحافظة بجولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها مدير الخدمات وفرق الرقابة الصحية، وذلك بعد عودة أنشطة تقديم الخدمات بها.

ووجّه "عطيف" الفرق المختصة في البلدية بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها بحق المخالفين للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد شددت على مُلاك المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية ومحال الحلاقة والعاملين فيها بالالتزام ببروتوكولات عودة النشاطات المحدثة التي يتم العمل بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة الجميع إلى تنفيذ البروتوكولات الوقائية المتبعة، المتمثلة في التباعد الجسدي في أماكن انتظار وتسلُّم الطلبات، وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، وعدم المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة.

وأشارت إلى استمرار إيقاف جميع المناسبات وحفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، فضلاً عن إغلاق قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة والتابعة للفنادق، وإيقاف إقامة المناسبات في الاستراحات والمخيمات المستخدمة لتلك الأغراض.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين للالتزام باشتراطات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

من جهة أخرى، أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صدور توجيهاته للأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها. لافتًا إلى أن ذلك يأتي حماية للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.