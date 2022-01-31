أمريكا: الاجتياح الروسي لأوكرانيا في أي لحظة.. شاهد أكبر حشد منذ الحرب العالمية

وسط مشاهد الحشود العسكرية وأرتال الدبابات والمدرعات، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، الأحد: إن الاجتياح العسكري الروسي ضد أوكرانيا "قد يحدث في أي لحظة".

وذكر كيربي، خلال مقابلة له مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن إدارة جو بايدن ستنظر "في عقوبات وتَبِعات اقتصادية على روسيا، لم ترها من قبل؛ إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا"؛ مؤكدًا أن واشنطن على تواصل مستمر مع الأوكرانيين.

وأضاف أن "الاجتياح العسكري الروسي ضد أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة"؛ موضحًا أن الأمر برمته "يعتمد على الرئيس فلاديمير بوتن وما يريد أن يفعله".

وتابع: "روسيا تستمر في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا"، مشددًا على أنه "على الرغم من كل ذلك؛ فإنه لا يزال هناك مجال أمام الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".

هذا ودعت أوكرانيا، اليوم، روسيا إلى سحب قواتها من الحدود، والتحاور لإيجاد حل للأزمة القائمة منذ أسابيع، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على تويتر: "على روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية".

ويقول الغرب إن روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، تستعد لغزو الأخيرة.

وانتشرت في وسائل الإعلام الغربية مشاهد طويلة من حشود القوات الروسية على حدود أوكرانيا؛ فيما يطلق عليه "أكبر عملية حشد منذ الحرب العالمية الثانية".

في المقابل، تنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا، وتقول إن تحركاتها العسكرية لا تهدد أحدًا؛ مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أخذ متطلباتها الأمنية بعين الاعتبار؛ وخاصة عدم تقدم حلف "الناتو" شرقًا.