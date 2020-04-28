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كورونا.. باكستان تعلن ارتفاع أعداد الإصابات إلى 14079 حالة

ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة

أعلنت باكستان اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 14079 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة؛ وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح المركز، وفقاً لآخر الإحصاءات، أن 10545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة.

وبيّن أنه من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 5640 حالة في إقليم البنجاب، و4956 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و853 حالة في إقليم بلوشستان، و320 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و65 حالة في إقليم كشمير الحرة، و261 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. باكستان تعلن ارتفاع أعداد الإصابات إلى 14079 حالة
سبق

أعلنت باكستان اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 14079 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة؛ وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح المركز، وفقاً لآخر الإحصاءات، أن 10545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة.

وبيّن أنه من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 5640 حالة في إقليم البنجاب، و4956 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و853 حالة في إقليم بلوشستان، و320 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و65 حالة في إقليم كشمير الحرة، و261 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:57 PM

كورونا.. باكستان تعلن ارتفاع أعداد الإصابات إلى 14079 حالة

ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت باكستان اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 14079 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 301 حالة؛ وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح المركز، وفقاً لآخر الإحصاءات، أن 10545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3233 حالة.

وبيّن أنه من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 5640 حالة في إقليم البنجاب، و4956 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و853 حالة في إقليم بلوشستان، و320 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و65 حالة في إقليم كشمير الحرة، و261 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

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