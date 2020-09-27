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نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة"

تشكّلت من عمليات اندماج وعمرها 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير

اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

ووفق العلماء، فإن هذه المجرات "ميتة"، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضرورياً لتشكّل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع "إنغادجيت" المتخصص في الأخبار العلمية والتقنية.

ووفقاً للموقع، فإن هذه المجرات "الميتة بصورة غير عادية" يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" لا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصاً اختفاء الهيدروجين.

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نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة"
سبق

اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

ووفق العلماء، فإن هذه المجرات "ميتة"، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضرورياً لتشكّل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع "إنغادجيت" المتخصص في الأخبار العلمية والتقنية.

ووفقاً للموقع، فإن هذه المجرات "الميتة بصورة غير عادية" يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" لا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصاً اختفاء الهيدروجين.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:03 AM

نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة"

تشكّلت من عمليات اندماج وعمرها 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

ووفق العلماء، فإن هذه المجرات "ميتة"، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضرورياً لتشكّل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع "إنغادجيت" المتخصص في الأخبار العلمية والتقنية.

ووفقاً للموقع، فإن هذه المجرات "الميتة بصورة غير عادية" يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" لا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصاً اختفاء الهيدروجين.

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