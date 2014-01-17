شرطة أبوظبي: 3 وفيات و6 إصابات جراء انفجار صهاريج المحروقات

إتمام السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن تسجيل ثلاث وفيات وست إصابات جراء انفجار صهاريج المحروقات، موضحةً أن المتوفين أحدهم باكستاني والآخران من الجنسية الهندية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد تمت السيطرة بشكل كامل على حريقين بالمصفح ومطار أبوظبي، مع عدم وجود أضرار جراء الانفجار الذي وقع بالمنطقتين.

وكانت شرطة أبوظبي أكدت اندلاع حريق نتيجة وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه ربما تكون طائرات مسيّرة دون طيار استهدفت الصهاريج.