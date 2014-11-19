أخضر الدراجات يحرز ذهبية البطولة العربية لفرق للناشئين

"أمير سلطان" يحصد المركز الأول في السباق الفردي

توج المنتخب السعودي للدراجات لفئة الناشئين بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في سباق الفرق، من منافسات البطولة العربية للطريق التي تستضيفها جمهورية مصر، بمشاركة 17 منتخباً عربياً.



حيث انتزع أمير سلطان دراج الأخضر المركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية في السباق الفردي. وجاء صالح مويس في المركز الثالث ونال البرونزية في السباق نفسه.



ويشهد المهرجان مشاركة 17 منتخباً عربياً: السعودية ومصر، والإمارات، والجزائر، والبحرين، والأردن، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وفلسطين، وعمان، والكويت، وليبيا، واليمن، والسودان، والمغرب.



يشار أن المنتخب السعودي للدراجات يشارك في منافسات البطولة العربية بجميع الفئات (كبار – شباب – سيدات) التي تستضيفها جمهورية مصر خلال الفترة 14 – 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 17 منتخباً عربياً يتنافسون على 75 سباقاً.