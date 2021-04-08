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أكثر من 215 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان

منذ بدء العمل فيها حتى الآن

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ215174 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 61975 مستفيدًا.

فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 153199 مسحة من خلال مواقع عدة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات "تطمن" من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 215 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ215174 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 61975 مستفيدًا.

فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 153199 مسحة من خلال مواقع عدة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات "تطمن" من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
07:56 PM

أكثر من 215 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في جازان

منذ بدء العمل فيها حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ215174 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 61975 مستفيدًا.

فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 153199 مسحة من خلال مواقع عدة؛ منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات "تطمن" من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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