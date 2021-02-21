لا تبن على حرارة الأمس عند ارتداء ملابسك.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند"

قال: التقلبات السريعة تستدعي التحقق اليومي عبر تطبيقات الطقس في جوالك

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه "من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية #القصيم، #الباحة #عسير #جازان وربما جنوب شرق منطقة #حائل".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "باقي الأجواء معتدلة إلى باردة في النهار، وباردة في المساء طول هذا الأسبوع".

وتابع: "عند ارتدائك ملابسك صباحاً لا تبن على درجة حرارة الأمس؛ فالتقلبات السريعة في درجة الحرارة تستدعي التحقق اليومي عبر تطبيقات الطقس في جوالك".