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26 ألف متقدم على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في أسبوعه الأول

الفهيد: للمساهمة في إكسابهم المهارات الأساسية في مختلف التخصصات

اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في 156 منشأة تدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، التي انطلقت الأحد الماضي وتقام في الفترة المسائية ومن المقرر لها أن تستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة للبنين والبنات.
وبلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للبرنامج في أسبوعه الأول 27285 متقدمًا ومتقدمة، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المتقدمين، حيث بلغت 5776 متقدمًا ومتقدمة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 4361 متقدمًا ومتقدمة، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية حيث شكلت أعداد المتقدمين 4324 متقدمًا ومتقدمة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على حرص المؤسسة لتمكين أفراد المجتمع وإتاحة منشآتها التدريبية في الفترة المسائية لتقديم عدة دورات في تخصصات مهنية وتقنية متنوعة للمساهمة في إكسابهم المهارات الأساسية في مختلف التخصصات.
وأشاد الفهيد بحجم الإقبال على دورات "أتقن" في الأسبوع الأول من البرنامج والذي فاق 27 ألف متقدم ومتقدمة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ هذه الدورات، حيث وصلت الآن إلى المرحلة الخامسة من البرنامج واستفاد منها في المراحل الأربع السابقة أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة.
كما تصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من المتقدمين، حيث بلغت أعدادهم 7034 متقدمًا ومتقدمة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 3551 متقدمًا ومتقدمة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 3523 متقدمًا ومتقدمة.
وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لكافة أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 16 سنة وحتى 60 سنة التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

أتقن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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26 ألف متقدم على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في أسبوعه الأول
سبق

اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في 156 منشأة تدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، التي انطلقت الأحد الماضي وتقام في الفترة المسائية ومن المقرر لها أن تستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة للبنين والبنات.
وبلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للبرنامج في أسبوعه الأول 27285 متقدمًا ومتقدمة، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المتقدمين، حيث بلغت 5776 متقدمًا ومتقدمة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 4361 متقدمًا ومتقدمة، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية حيث شكلت أعداد المتقدمين 4324 متقدمًا ومتقدمة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على حرص المؤسسة لتمكين أفراد المجتمع وإتاحة منشآتها التدريبية في الفترة المسائية لتقديم عدة دورات في تخصصات مهنية وتقنية متنوعة للمساهمة في إكسابهم المهارات الأساسية في مختلف التخصصات.
وأشاد الفهيد بحجم الإقبال على دورات "أتقن" في الأسبوع الأول من البرنامج والذي فاق 27 ألف متقدم ومتقدمة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ هذه الدورات، حيث وصلت الآن إلى المرحلة الخامسة من البرنامج واستفاد منها في المراحل الأربع السابقة أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة.
كما تصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من المتقدمين، حيث بلغت أعدادهم 7034 متقدمًا ومتقدمة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 3551 متقدمًا ومتقدمة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 3523 متقدمًا ومتقدمة.
وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لكافة أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 16 سنة وحتى 60 سنة التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
03:29 PM

26 ألف متقدم على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في أسبوعه الأول

الفهيد: للمساهمة في إكسابهم المهارات الأساسية في مختلف التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في 156 منشأة تدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، التي انطلقت الأحد الماضي وتقام في الفترة المسائية ومن المقرر لها أن تستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة للبنين والبنات.
وبلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للبرنامج في أسبوعه الأول 27285 متقدمًا ومتقدمة، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المتقدمين، حيث بلغت 5776 متقدمًا ومتقدمة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 4361 متقدمًا ومتقدمة، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية حيث شكلت أعداد المتقدمين 4324 متقدمًا ومتقدمة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على حرص المؤسسة لتمكين أفراد المجتمع وإتاحة منشآتها التدريبية في الفترة المسائية لتقديم عدة دورات في تخصصات مهنية وتقنية متنوعة للمساهمة في إكسابهم المهارات الأساسية في مختلف التخصصات.
وأشاد الفهيد بحجم الإقبال على دورات "أتقن" في الأسبوع الأول من البرنامج والذي فاق 27 ألف متقدم ومتقدمة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ هذه الدورات، حيث وصلت الآن إلى المرحلة الخامسة من البرنامج واستفاد منها في المراحل الأربع السابقة أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة.
كما تصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من المتقدمين، حيث بلغت أعدادهم 7034 متقدمًا ومتقدمة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 3551 متقدمًا ومتقدمة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 3523 متقدمًا ومتقدمة.
وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لكافة أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 16 سنة وحتى 60 سنة التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

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