"العدل": التحول الرقمي يرفع عمليات توثيق العقار 44%

قالت الوزارة: خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري

أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأوضحت وزارة العدل، أن الـ650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.

يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.