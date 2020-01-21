النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل": التحول الرقمي يرفع عمليات توثيق العقار 44%

قالت الوزارة: خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري

أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وأوضحت وزارة العدل، أن الـ650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.

وزارة العدل التحول الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": التحول الرقمي يرفع عمليات توثيق العقار 44%
سبق

أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وأوضحت وزارة العدل، أن الـ650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
02:39 PM

"العدل": التحول الرقمي يرفع عمليات توثيق العقار 44%

قالت الوزارة: خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
866

أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وأوضحت وزارة العدل، أن الـ650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,125
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,101
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,532
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,173

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة