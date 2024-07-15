محمد بن زايد يعلن عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

قال: التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ "محمد" على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، حيث قال: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب "كوفيد–19" في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

ووفق "سي إن إن عربي"، كان الشيخ محمد بن زايد قد وجه خلال شهر مايو، ببدء الفحص المجاني للمواطنين في الإمارات وبعض الفئات من المقيمين، في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الإمارات بلغت 55.573 ألف إصابة حتى الثلاثاء، والوفيات 335، في حين وصل عدد المتماثلين للشفاء 46.025 ألف حالة، وفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.