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"جامعة الطائف": ٥ آلاف متقدمة لـ "سيسد" لـتعليم القيادة خلال يومين

إقبال كبير وبرامج منوعة .. مرافق تعليمية وتدريبية وفق المعايير المهنية

كشفت جامعة الطائف أن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة "سيسد" لتعليم القيادة التابعة للجامعة، تجاوز خمسة آلاف متقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، خلال يومَي الجمعة والسبت فقط.

وتعد مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ رداً على استفسار "سبق"، أن الجامعة دشّنت أول من أمس الجمعة، الموقع الإلكتروني للتسجيل في مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة، الذي شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، وكذلك أطلقت أيضاً حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.

وبيّن الدكتور "العتيبي"؛ أن مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة تقدم برامج للتعليم والتدريب على قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، تنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.

وعن مدة البرامج التدريبية، أفاد بأنه بالنسبة لحاملات الرخص منتهية الصلاحية، فإن مدرسة سيسد لتعليم القيادة توفر برنامجاً تدريبياً بحد أدنى ست ساعات تدريبية، فيما تقدم لمَن لا تحمل أيّ نوعٍ من رخص القيادة، 30 ساعة تدريبية، إضافة إلى الاختبارين النظري والعملي.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، إلى توافر جميع المرافق التعليمية والتدريبية بالمدرسة بحسب المعايير المهنية وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة ومضمار التدريب الميداني، لافتاً إلى توافر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل: مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الإلكتروني مع إدارة المرور، العيادة الصحية، والكافتيريا، خدمات التصوير.

يُشار إلى أن بداية الدراسة واستقبال أول دفعة من المتدربات ستكون صباح الأحد المقبل الموافق ٢٦ /١/ ٢٠٢٠.

جامعة الطائف مدرسة سيسد لتعليم القيادة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الطائف": ٥ آلاف متقدمة لـ "سيسد" لـتعليم القيادة خلال يومين
سبق

كشفت جامعة الطائف أن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة "سيسد" لتعليم القيادة التابعة للجامعة، تجاوز خمسة آلاف متقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، خلال يومَي الجمعة والسبت فقط.

وتعد مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ رداً على استفسار "سبق"، أن الجامعة دشّنت أول من أمس الجمعة، الموقع الإلكتروني للتسجيل في مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة، الذي شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، وكذلك أطلقت أيضاً حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.

وبيّن الدكتور "العتيبي"؛ أن مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة تقدم برامج للتعليم والتدريب على قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، تنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.

وعن مدة البرامج التدريبية، أفاد بأنه بالنسبة لحاملات الرخص منتهية الصلاحية، فإن مدرسة سيسد لتعليم القيادة توفر برنامجاً تدريبياً بحد أدنى ست ساعات تدريبية، فيما تقدم لمَن لا تحمل أيّ نوعٍ من رخص القيادة، 30 ساعة تدريبية، إضافة إلى الاختبارين النظري والعملي.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، إلى توافر جميع المرافق التعليمية والتدريبية بالمدرسة بحسب المعايير المهنية وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة ومضمار التدريب الميداني، لافتاً إلى توافر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل: مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الإلكتروني مع إدارة المرور، العيادة الصحية، والكافتيريا، خدمات التصوير.

يُشار إلى أن بداية الدراسة واستقبال أول دفعة من المتدربات ستكون صباح الأحد المقبل الموافق ٢٦ /١/ ٢٠٢٠.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:28 AM

"جامعة الطائف": ٥ آلاف متقدمة لـ "سيسد" لـتعليم القيادة خلال يومين

إقبال كبير وبرامج منوعة .. مرافق تعليمية وتدريبية وفق المعايير المهنية

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متعب البقمي - الطائف
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كشفت جامعة الطائف أن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة "سيسد" لتعليم القيادة التابعة للجامعة، تجاوز خمسة آلاف متقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، خلال يومَي الجمعة والسبت فقط.

وتعد مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ رداً على استفسار "سبق"، أن الجامعة دشّنت أول من أمس الجمعة، الموقع الإلكتروني للتسجيل في مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة، الذي شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، وكذلك أطلقت أيضاً حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.

وبيّن الدكتور "العتيبي"؛ أن مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة تقدم برامج للتعليم والتدريب على قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، تنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.

وعن مدة البرامج التدريبية، أفاد بأنه بالنسبة لحاملات الرخص منتهية الصلاحية، فإن مدرسة سيسد لتعليم القيادة توفر برنامجاً تدريبياً بحد أدنى ست ساعات تدريبية، فيما تقدم لمَن لا تحمل أيّ نوعٍ من رخص القيادة، 30 ساعة تدريبية، إضافة إلى الاختبارين النظري والعملي.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، إلى توافر جميع المرافق التعليمية والتدريبية بالمدرسة بحسب المعايير المهنية وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة ومضمار التدريب الميداني، لافتاً إلى توافر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل: مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الإلكتروني مع إدارة المرور، العيادة الصحية، والكافتيريا، خدمات التصوير.

يُشار إلى أن بداية الدراسة واستقبال أول دفعة من المتدربات ستكون صباح الأحد المقبل الموافق ٢٦ /١/ ٢٠٢٠.

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