وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش.

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-10 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:13 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.