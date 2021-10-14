النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع من تعيينها.. ملك المغرب يعفي وزيرة الصحة من منصبها

"الرميلي" طلبت التفرغ لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء

‬أعفى ملك المغرب محمد السادس، اليوم (الخميس)، وزيرة الصحة الجديدة نبيلة الرميلي، من منصبها بطلب منها، بعد أسبوع من تعيينها.

وذكر الديوان الملكي في بيان أنه "طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين الملك محمد السادس، السيد خالد أيت الطالب، وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً للسيدة نبيلة الرميلي".

وأشار الديوان إلى أن "الرميلي" قدمت التماساً بقصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد أسبوع من تعيينها.. ملك المغرب يعفي وزيرة الصحة من منصبها
سبق

‬أعفى ملك المغرب محمد السادس، اليوم (الخميس)، وزيرة الصحة الجديدة نبيلة الرميلي، من منصبها بطلب منها، بعد أسبوع من تعيينها.

وذكر الديوان الملكي في بيان أنه "طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين الملك محمد السادس، السيد خالد أيت الطالب، وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً للسيدة نبيلة الرميلي".

وأشار الديوان إلى أن "الرميلي" قدمت التماساً بقصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
09:01 PM

بعد أسبوع من تعيينها.. ملك المغرب يعفي وزيرة الصحة من منصبها

"الرميلي" طلبت التفرغ لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,560

‬أعفى ملك المغرب محمد السادس، اليوم (الخميس)، وزيرة الصحة الجديدة نبيلة الرميلي، من منصبها بطلب منها، بعد أسبوع من تعيينها.

وذكر الديوان الملكي في بيان أنه "طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين الملك محمد السادس، السيد خالد أيت الطالب، وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً للسيدة نبيلة الرميلي".

وأشار الديوان إلى أن "الرميلي" قدمت التماساً بقصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة