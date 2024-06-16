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أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة

لعدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي "كورونا"

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.


أمانة جدة

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أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.


15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:48 PM

أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة

لعدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي "كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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6,536

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.


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