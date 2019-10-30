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مقاتلات التحالف تدك تعزيزات حوثية قبل وصولها للجبهات في صعدة

قتلت وأصابت عدداً من المتمردين

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للميليشيا في جبهة الحشوة شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبين "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات ميليشيا الحوثي في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

مقاتلات التحالف ميليشيا الحوثي محافظة صعدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاتلات التحالف تدك تعزيزات حوثية قبل وصولها للجبهات في صعدة
سبق

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للميليشيا في جبهة الحشوة شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبين "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات ميليشيا الحوثي في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
07:54 PM

مقاتلات التحالف تدك تعزيزات حوثية قبل وصولها للجبهات في صعدة

قتلت وأصابت عدداً من المتمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للميليشيا في جبهة الحشوة شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبين "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات ميليشيا الحوثي في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

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