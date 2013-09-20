النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

"العطوي" يؤكد على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد والأمن والأمان

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، مبينًا أن كل هذه المعاني نستدعيها عندما تأتي ذكرى اليوم الوطني التي تذكرنا أن من نعم الله على هذه البلاد أن هيأ لها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - فوحدها تحت راية التوحيد في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ بعد ملحمةً بطولية، فأصبح لهذا اليوم ذكرى خالدة في نفوس الجميع تتجدد كل عام.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن اللجان التنظيمية والتنفيذية أكملت استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، الذي قامت عليه الدولة عند تأسيسها وانطلقت منه حضارتها.

وأشارت "العلوني"، إلى أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 14 فعالية سيجري تنفيذها على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 / 2 حتى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، وذلك عن بعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضاف "العلوني" أن الفعاليات التي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوع بين أوبريت وفلكلور للوطن، وندوة تاريخية وطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية الوطنية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة
سبق

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، مبينًا أن كل هذه المعاني نستدعيها عندما تأتي ذكرى اليوم الوطني التي تذكرنا أن من نعم الله على هذه البلاد أن هيأ لها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - فوحدها تحت راية التوحيد في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ بعد ملحمةً بطولية، فأصبح لهذا اليوم ذكرى خالدة في نفوس الجميع تتجدد كل عام.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن اللجان التنظيمية والتنفيذية أكملت استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، الذي قامت عليه الدولة عند تأسيسها وانطلقت منه حضارتها.

وأشارت "العلوني"، إلى أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 14 فعالية سيجري تنفيذها على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 / 2 حتى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، وذلك عن بعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضاف "العلوني" أن الفعاليات التي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوع بين أوبريت وفلكلور للوطن، وندوة تاريخية وطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية الوطنية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:37 PM

تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

"العطوي" يؤكد على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد والأمن والأمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
48

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، مبينًا أن كل هذه المعاني نستدعيها عندما تأتي ذكرى اليوم الوطني التي تذكرنا أن من نعم الله على هذه البلاد أن هيأ لها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - فوحدها تحت راية التوحيد في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ بعد ملحمةً بطولية، فأصبح لهذا اليوم ذكرى خالدة في نفوس الجميع تتجدد كل عام.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن اللجان التنظيمية والتنفيذية أكملت استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، الذي قامت عليه الدولة عند تأسيسها وانطلقت منه حضارتها.

وأشارت "العلوني"، إلى أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 14 فعالية سيجري تنفيذها على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 / 2 حتى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، وذلك عن بعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضاف "العلوني" أن الفعاليات التي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوع بين أوبريت وفلكلور للوطن، وندوة تاريخية وطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية الوطنية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة