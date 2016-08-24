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توفر 1880 فيلا.. "الوطنية للإسكان" تطلق مشروعين في الرياض وجدة

بهدف تعزيز المعروض في المدن الرئيسة والإسهام في زيادة نسبة التملك

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC إطلاق مشروعين جديدين في الرياض وجدة وإتاحة حجزهما للأسر السعودية في مركز مرسية التفاعلي بالرياض ومركز سكني الشامل بجدة، ضمن المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة كمطور رئيس بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بالقرب من منطقة الحمدانية في محافظة جدة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في المدن الرئيسة، والإسهام في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن مشروع "رواء" الذي تحتضنه ضاحية الجوان بالرياض سيوفر 1060 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع للمشروع، وتتراوح ما بين 200-385 م2 للوحدة، ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق وتوفر جودة الحياة وبالقرب من المواقع الحيوية والطرق الرئيسة بمدينة الرياض وبأسعار مناسبة، وللاطلاع على تفاصيل المشروع على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map?title_field_value=&.

فيما يضم مشروع "ميلاء" 819 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 428 ألف متر مربع ضمن ضاحية خيالا السكنية الواقعة شمال محافظة جدة بالقرب من منطقة الحمدانية، ويتميز المشروع بوقوعه ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن الحدائق والمواقع التجارية والتعليمية والصحية، وتبدأ مساحات الوحدات من 200-300 م2، ويمكن زيارة موقع وتطبيق "سكني" لمعرفة التفاصيل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وضمن عدة نماذج مختلفة، مضيفاً أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء الضواحي السكنية ذات المجتمعات الحيوية وبمعايير عالية ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن المشاريع يتم تنفيذها بنماذج ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ضمن بيئة عصرية توفر جودة الحياة وبأقساط شهرية مناسبة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت الشهر الماضي مشروع "أصالة الجوان" بضاحية الجوان ضمن خطتها لزيادة المعروض العقاري بالرياض، ضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تحتوي على المرافق الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق ترفيهية مفتوحة، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير مخططات سكنية نموذجية لتعزيز التوازن في السوق العقاري السكني بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توفر 1880 فيلا.. "الوطنية للإسكان" تطلق مشروعين في الرياض وجدة
سبق

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC إطلاق مشروعين جديدين في الرياض وجدة وإتاحة حجزهما للأسر السعودية في مركز مرسية التفاعلي بالرياض ومركز سكني الشامل بجدة، ضمن المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة كمطور رئيس بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بالقرب من منطقة الحمدانية في محافظة جدة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في المدن الرئيسة، والإسهام في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن مشروع "رواء" الذي تحتضنه ضاحية الجوان بالرياض سيوفر 1060 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع للمشروع، وتتراوح ما بين 200-385 م2 للوحدة، ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق وتوفر جودة الحياة وبالقرب من المواقع الحيوية والطرق الرئيسة بمدينة الرياض وبأسعار مناسبة، وللاطلاع على تفاصيل المشروع على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map?title_field_value=&.

فيما يضم مشروع "ميلاء" 819 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 428 ألف متر مربع ضمن ضاحية خيالا السكنية الواقعة شمال محافظة جدة بالقرب من منطقة الحمدانية، ويتميز المشروع بوقوعه ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن الحدائق والمواقع التجارية والتعليمية والصحية، وتبدأ مساحات الوحدات من 200-300 م2، ويمكن زيارة موقع وتطبيق "سكني" لمعرفة التفاصيل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وضمن عدة نماذج مختلفة، مضيفاً أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء الضواحي السكنية ذات المجتمعات الحيوية وبمعايير عالية ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن المشاريع يتم تنفيذها بنماذج ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ضمن بيئة عصرية توفر جودة الحياة وبأقساط شهرية مناسبة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت الشهر الماضي مشروع "أصالة الجوان" بضاحية الجوان ضمن خطتها لزيادة المعروض العقاري بالرياض، ضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تحتوي على المرافق الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق ترفيهية مفتوحة، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير مخططات سكنية نموذجية لتعزيز التوازن في السوق العقاري السكني بالمملكة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
07:43 PM

توفر 1880 فيلا.. "الوطنية للإسكان" تطلق مشروعين في الرياض وجدة

بهدف تعزيز المعروض في المدن الرئيسة والإسهام في زيادة نسبة التملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC إطلاق مشروعين جديدين في الرياض وجدة وإتاحة حجزهما للأسر السعودية في مركز مرسية التفاعلي بالرياض ومركز سكني الشامل بجدة، ضمن المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة كمطور رئيس بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بالقرب من منطقة الحمدانية في محافظة جدة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في المدن الرئيسة، والإسهام في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن مشروع "رواء" الذي تحتضنه ضاحية الجوان بالرياض سيوفر 1060 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع للمشروع، وتتراوح ما بين 200-385 م2 للوحدة، ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق وتوفر جودة الحياة وبالقرب من المواقع الحيوية والطرق الرئيسة بمدينة الرياض وبأسعار مناسبة، وللاطلاع على تفاصيل المشروع على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map?title_field_value=&.

فيما يضم مشروع "ميلاء" 819 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 428 ألف متر مربع ضمن ضاحية خيالا السكنية الواقعة شمال محافظة جدة بالقرب من منطقة الحمدانية، ويتميز المشروع بوقوعه ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن الحدائق والمواقع التجارية والتعليمية والصحية، وتبدأ مساحات الوحدات من 200-300 م2، ويمكن زيارة موقع وتطبيق "سكني" لمعرفة التفاصيل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وضمن عدة نماذج مختلفة، مضيفاً أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء الضواحي السكنية ذات المجتمعات الحيوية وبمعايير عالية ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن المشاريع يتم تنفيذها بنماذج ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ضمن بيئة عصرية توفر جودة الحياة وبأقساط شهرية مناسبة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت الشهر الماضي مشروع "أصالة الجوان" بضاحية الجوان ضمن خطتها لزيادة المعروض العقاري بالرياض، ضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تحتوي على المرافق الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق ترفيهية مفتوحة، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير مخططات سكنية نموذجية لتعزيز التوازن في السوق العقاري السكني بالمملكة.

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