استعدادات مكثفة بتعليم الأحساء لاستقبال قرابة 224 ألف طالب وطالبة غدًا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء استعداداتها لاستقبال ما يزيد على 223700 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ. ووصل عدد المدارس في قطاعَي البنين والبنات إلى 1092 مدرسة لجميع المراحل الدراسية، وتشمل 24 مدرسة للطفولة المبكّرة، فيما سيقوم على تعليمهم ما يزيد على 17000 معلم ومعلمة، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية؛ وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية التي أعدتها وحرصت عليها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء منذ وقت مبكر، وفق خطط الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء قد بذلت جهودًا كبيرة ومتواصلة منذ وقت مبكر في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بتوجيه من مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومتابعة مستمرة من مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة؛ في قطاعَي البنين والبنات، شملت كافة المجالات اللازمة؛ لتحقيق بداية جادة وصحيحة منذ اليوم الدراسي الأول، والعمل على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق ذلك. وتم ترحيل كافة المقررات الدراسية التي تم استلامها من المطابع لجميع مدارس المحافظة، كما قامت أمانة التعليم بالإدارة بتطبيق مؤشرات الأداء التعليمية ودراسة القيم النسبية المحددة، والتي تم من خلالها تقييم الجاهزية ومتابعة الإنجاز، عبر منظومة عمل متكاملة شارك فيها جميع الإدارات والأقسام المعنية ومكاتب التعليم. وأضاف آل درويش أنه تم اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة ستنطلق بمشيئة الله مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث بلغ مجموع عدد فصول رياض الأطفال بنين وبنات 73 فصلًا، وبلغ عدد فصول التعليم الابتدائي 312 فصلًا، وبلغ عدد الطلبة فيهم 9230 طالبًا وطالبة. وتابع: تم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات، مشيرًا إلى أن التسجيل بفصول "رياض الأطفال والصفوف الأولية" لا يزال متاحًا حتى استنفاد المقاعد الدراسية المخصصة للطلبة، وذلك عبر نظام "نور"، وفي هذا الصدد تمت إقامة معرض تعريفي عن الطفولة المبكرة نفذته شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع تعليم الأحساء، ممثلة في إدارة رياض الأطفال وإدارتَي العلاقات العامة، والإعلام التربوي، بمقر مجمع العثيم مول بالأحساء وسط حضور لافت من زوار المعرض على مدى يومين. وأكد آل درويش أنه تم هذا العام تعيين (97) معلمًا ومعلمةً جديدةً خضعوا جميعهم لبرنامج تأهيلي قبل بدء العام الدراسي، كما تم تدريب قرابة (5000) خمسة آلاف معلم ومعلمة في الإجازة الصيفية؛ قدم لهم 178 برنامجًا تدريبيًّا في عدة مجالات مهنية متنوعة؛ شملت: القيادة، وطرائق التدريس، والطفولة المبكرة، والأمن السيبراني، واستراتيجيات التعلم. وتابع: على صعيد إنشاء المباني تمَّ تسلمُ (4) أربعةِ مشاريع جديدة، وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تم تدريبُ (500) منسقٍ ومنسقةٍ للسلامةِ المدرسيةِ، وتأهيلُ (300) حارسِ مدرسة، وصيانةُ أجهزةِ السلامة لعدد (150) وتأمينُ أجهزة السلامة لعدد (25) مدرسة، وتأمينُ جهازِ حمايةِ التيارِ الكهربائي في المباني المدرسية الحكوميةِ، وفي مجالِ التجهيزاتِ المدرسيةِ تمت صيانةُ (91) مختبرَ علومٍ ومركزَ مصادر تعلم، وتأمينُ تقنياتِ تعليمِ حديثة ٍلأكثر من (500) مدرسة. وأضاف آل درويش: وفي مجال النقل المدرسي تم تخصيص ما يزيدُ على 69000 مقعدٍ تشملُ: نقل طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة، وفي مجال الصيانة والتشغيل تم توقيع محاضر إسناد مع شركة تطوير للمباني تشمل: صيانة أجهزة التكييف لجميع المدارس بنين وبنات، وصيانة شملت (25) مبنى إداريًّا لمدة ثلاث سنوات، وتوفير الصيانة العامة والنظافة وصيانة أجهزة التكييف لمدة ثلاث سنوات لجميع معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، وفي مجال التقنية تم تفعيلُ مشروعِ الربطِ الشبكي لجميعِ المباني الخارجيةِ بغرفِ التحكمِ المركزيةِ التي يبلغ عددُها (19) مبنى إداريًّا. كما نظمت الشؤون التعليمية ممثلة في إدارتَي الإشراف التربوي بقطاعَي البنين والبنات "اللقاء السنوي التربوي الأول للقيادات المدرسية"، برعاية المدير العام لتعليم الأحساء بمناسبة العام الدراسي الجديد. وأبان آل درويش أنه تم اعتماد خطط الجولات الإشرافية للمدارس بمكاتب التعليم، وبمشاركة القيادات التعليمية، بهدف متابعة تحقيق الانضباط المدرسي بمفهومه الشامل، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الميدان التعليمي، وتقديم العون والمساندة لهم مع إعداد التقارير اللازمة. وأضاف أن إدارة الإعلام التربوي قامت بإطلاق حملتها الإعلامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تحت شعار "معًا نبدأ"، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة بالمدارس ومكاتب التعليم في قطاعَي البنين والبنات؛ لتشمل الانضباط المدرسي وسير الدراسة، والتهيئة لاستقبال الطلبة بالمدارس.

استعدادات مكثفة بتعليم الأحساء لاستقبال قرابة 224 ألف طالب وطالبة غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء استعداداتها لاستقبال ما يزيد على 223700 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ.



ووصل عدد المدارس في قطاعَي البنين والبنات إلى 1092 مدرسة لجميع المراحل الدراسية، وتشمل 24 مدرسة للطفولة المبكّرة، فيما سيقوم على تعليمهم ما يزيد على 17000 معلم ومعلمة، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية؛ وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية التي أعدتها وحرصت عليها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء منذ وقت مبكر، وفق خطط الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.



من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء قد بذلت جهودًا كبيرة ومتواصلة منذ وقت مبكر في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بتوجيه من مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومتابعة مستمرة من مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة؛ في قطاعَي البنين والبنات، شملت كافة المجالات اللازمة؛ لتحقيق بداية جادة وصحيحة منذ اليوم الدراسي الأول، والعمل على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق ذلك.



وتم ترحيل كافة المقررات الدراسية التي تم استلامها من المطابع لجميع مدارس المحافظة، كما قامت أمانة التعليم بالإدارة بتطبيق مؤشرات الأداء التعليمية ودراسة القيم النسبية المحددة، والتي تم من خلالها تقييم الجاهزية ومتابعة الإنجاز، عبر منظومة عمل متكاملة شارك فيها جميع الإدارات والأقسام المعنية ومكاتب التعليم.



وأضاف آل درويش أنه تم اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة ستنطلق بمشيئة الله مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث بلغ مجموع عدد فصول رياض الأطفال بنين وبنات 73 فصلًا، وبلغ عدد فصول التعليم الابتدائي 312 فصلًا، وبلغ عدد الطلبة فيهم 9230 طالبًا وطالبة.



وتابع: تم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات، مشيرًا إلى أن التسجيل بفصول "رياض الأطفال والصفوف الأولية" لا يزال متاحًا حتى استنفاد المقاعد الدراسية المخصصة للطلبة، وذلك عبر نظام "نور"، وفي هذا الصدد تمت إقامة معرض تعريفي عن الطفولة المبكرة نفذته شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع تعليم الأحساء، ممثلة في إدارة رياض الأطفال وإدارتَي العلاقات العامة، والإعلام التربوي، بمقر مجمع العثيم مول بالأحساء وسط حضور لافت من زوار المعرض على مدى يومين.



وأكد آل درويش أنه تم هذا العام تعيين (97) معلمًا ومعلمةً جديدةً خضعوا جميعهم لبرنامج تأهيلي قبل بدء العام الدراسي، كما تم تدريب قرابة (5000) خمسة آلاف معلم ومعلمة في الإجازة الصيفية؛ قدم لهم 178 برنامجًا تدريبيًّا في عدة مجالات مهنية متنوعة؛ شملت: القيادة، وطرائق التدريس، والطفولة المبكرة، والأمن السيبراني، واستراتيجيات التعلم.



وتابع: على صعيد إنشاء المباني تمَّ تسلمُ (4) أربعةِ مشاريع جديدة، وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تم تدريبُ (500) منسقٍ ومنسقةٍ للسلامةِ المدرسيةِ، وتأهيلُ (300) حارسِ مدرسة، وصيانةُ أجهزةِ السلامة لعدد (150) وتأمينُ أجهزة السلامة لعدد (25) مدرسة، وتأمينُ جهازِ حمايةِ التيارِ الكهربائي في المباني المدرسية الحكوميةِ، وفي مجالِ التجهيزاتِ المدرسيةِ تمت صيانةُ (91) مختبرَ علومٍ ومركزَ مصادر تعلم، وتأمينُ تقنياتِ تعليمِ حديثة ٍلأكثر من (500) مدرسة.



وأضاف آل درويش: وفي مجال النقل المدرسي تم تخصيص ما يزيدُ على 69000 مقعدٍ تشملُ: نقل طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة، وفي مجال الصيانة والتشغيل تم توقيع محاضر إسناد مع شركة تطوير للمباني تشمل: صيانة أجهزة التكييف لجميع المدارس بنين وبنات، وصيانة شملت (25) مبنى إداريًّا لمدة ثلاث سنوات، وتوفير الصيانة العامة والنظافة وصيانة أجهزة التكييف لمدة ثلاث سنوات لجميع معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، وفي مجال التقنية تم تفعيلُ مشروعِ الربطِ الشبكي لجميعِ المباني الخارجيةِ بغرفِ التحكمِ المركزيةِ التي يبلغ عددُها (19) مبنى إداريًّا.



كما نظمت الشؤون التعليمية ممثلة في إدارتَي الإشراف التربوي بقطاعَي البنين والبنات "اللقاء السنوي التربوي الأول للقيادات المدرسية"، برعاية المدير العام لتعليم الأحساء بمناسبة العام الدراسي الجديد.



وأبان آل درويش أنه تم اعتماد خطط الجولات الإشرافية للمدارس بمكاتب التعليم، وبمشاركة القيادات التعليمية، بهدف متابعة تحقيق الانضباط المدرسي بمفهومه الشامل، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الميدان التعليمي، وتقديم العون والمساندة لهم مع إعداد التقارير اللازمة.



وأضاف أن إدارة الإعلام التربوي قامت بإطلاق حملتها الإعلامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تحت شعار "معًا نبدأ"، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة بالمدارس ومكاتب التعليم في قطاعَي البنين والبنات؛ لتشمل الانضباط المدرسي وسير الدراسة، والتهيئة لاستقبال الطلبة بالمدارس.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 11:39 AM

استعدادات مكثفة بتعليم الأحساء لاستقبال قرابة 224 ألف طالب وطالبة غدًا 1092 مدرسة بقطاعَي البنين والبنات لجميع المراحل.. 24 للطفولة المبكرة





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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء استعداداتها لاستقبال ما يزيد على 223700 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ.



ووصل عدد المدارس في قطاعَي البنين والبنات إلى 1092 مدرسة لجميع المراحل الدراسية، وتشمل 24 مدرسة للطفولة المبكّرة، فيما سيقوم على تعليمهم ما يزيد على 17000 معلم ومعلمة، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية؛ وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية التي أعدتها وحرصت عليها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء منذ وقت مبكر، وفق خطط الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.



من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء قد بذلت جهودًا كبيرة ومتواصلة منذ وقت مبكر في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بتوجيه من مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومتابعة مستمرة من مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة؛ في قطاعَي البنين والبنات، شملت كافة المجالات اللازمة؛ لتحقيق بداية جادة وصحيحة منذ اليوم الدراسي الأول، والعمل على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق ذلك.



وتم ترحيل كافة المقررات الدراسية التي تم استلامها من المطابع لجميع مدارس المحافظة، كما قامت أمانة التعليم بالإدارة بتطبيق مؤشرات الأداء التعليمية ودراسة القيم النسبية المحددة، والتي تم من خلالها تقييم الجاهزية ومتابعة الإنجاز، عبر منظومة عمل متكاملة شارك فيها جميع الإدارات والأقسام المعنية ومكاتب التعليم.



وأضاف آل درويش أنه تم اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة ستنطلق بمشيئة الله مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث بلغ مجموع عدد فصول رياض الأطفال بنين وبنات 73 فصلًا، وبلغ عدد فصول التعليم الابتدائي 312 فصلًا، وبلغ عدد الطلبة فيهم 9230 طالبًا وطالبة.



وتابع: تم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات، مشيرًا إلى أن التسجيل بفصول "رياض الأطفال والصفوف الأولية" لا يزال متاحًا حتى استنفاد المقاعد الدراسية المخصصة للطلبة، وذلك عبر نظام "نور"، وفي هذا الصدد تمت إقامة معرض تعريفي عن الطفولة المبكرة نفذته شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع تعليم الأحساء، ممثلة في إدارة رياض الأطفال وإدارتَي العلاقات العامة، والإعلام التربوي، بمقر مجمع العثيم مول بالأحساء وسط حضور لافت من زوار المعرض على مدى يومين.



وأكد آل درويش أنه تم هذا العام تعيين (97) معلمًا ومعلمةً جديدةً خضعوا جميعهم لبرنامج تأهيلي قبل بدء العام الدراسي، كما تم تدريب قرابة (5000) خمسة آلاف معلم ومعلمة في الإجازة الصيفية؛ قدم لهم 178 برنامجًا تدريبيًّا في عدة مجالات مهنية متنوعة؛ شملت: القيادة، وطرائق التدريس، والطفولة المبكرة، والأمن السيبراني، واستراتيجيات التعلم.



وتابع: على صعيد إنشاء المباني تمَّ تسلمُ (4) أربعةِ مشاريع جديدة، وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تم تدريبُ (500) منسقٍ ومنسقةٍ للسلامةِ المدرسيةِ، وتأهيلُ (300) حارسِ مدرسة، وصيانةُ أجهزةِ السلامة لعدد (150) وتأمينُ أجهزة السلامة لعدد (25) مدرسة، وتأمينُ جهازِ حمايةِ التيارِ الكهربائي في المباني المدرسية الحكوميةِ، وفي مجالِ التجهيزاتِ المدرسيةِ تمت صيانةُ (91) مختبرَ علومٍ ومركزَ مصادر تعلم، وتأمينُ تقنياتِ تعليمِ حديثة ٍلأكثر من (500) مدرسة.



وأضاف آل درويش: وفي مجال النقل المدرسي تم تخصيص ما يزيدُ على 69000 مقعدٍ تشملُ: نقل طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة، وفي مجال الصيانة والتشغيل تم توقيع محاضر إسناد مع شركة تطوير للمباني تشمل: صيانة أجهزة التكييف لجميع المدارس بنين وبنات، وصيانة شملت (25) مبنى إداريًّا لمدة ثلاث سنوات، وتوفير الصيانة العامة والنظافة وصيانة أجهزة التكييف لمدة ثلاث سنوات لجميع معاهد التربية الخاصة بنين وبنات، وفي مجال التقنية تم تفعيلُ مشروعِ الربطِ الشبكي لجميعِ المباني الخارجيةِ بغرفِ التحكمِ المركزيةِ التي يبلغ عددُها (19) مبنى إداريًّا.



كما نظمت الشؤون التعليمية ممثلة في إدارتَي الإشراف التربوي بقطاعَي البنين والبنات "اللقاء السنوي التربوي الأول للقيادات المدرسية"، برعاية المدير العام لتعليم الأحساء بمناسبة العام الدراسي الجديد.



وأبان آل درويش أنه تم اعتماد خطط الجولات الإشرافية للمدارس بمكاتب التعليم، وبمشاركة القيادات التعليمية، بهدف متابعة تحقيق الانضباط المدرسي بمفهومه الشامل، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الميدان التعليمي، وتقديم العون والمساندة لهم مع إعداد التقارير اللازمة.



وأضاف أن إدارة الإعلام التربوي قامت بإطلاق حملتها الإعلامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تحت شعار "معًا نبدأ"، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة بالمدارس ومكاتب التعليم في قطاعَي البنين والبنات؛ لتشمل الانضباط المدرسي وسير الدراسة، والتهيئة لاستقبال الطلبة بالمدارس.