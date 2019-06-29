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السفارة بالقاهرة تعلن تحديث اشتراطات الدخول إلى مصر

القادمون من الدول المتأثرة بالتحورات يخضعون لإجراءات إضافية

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.


وأوضحت السفارة، في بيان اليوم أنه سُيسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث اشترطت مصر على القادم إليها أن يكون قد مضى 14 يوًما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).

وقالت السفارة إنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (Code QR.) موضحة أن حاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة يخضعون لإجراءات احترازية إضافية؛ تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (NOUV ID.)


وأكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr ) تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة بالقاهرة تعلن تحديث اشتراطات الدخول إلى مصر
سبق

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.


وأوضحت السفارة، في بيان اليوم أنه سُيسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث اشترطت مصر على القادم إليها أن يكون قد مضى 14 يوًما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).

وقالت السفارة إنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (Code QR.) موضحة أن حاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة يخضعون لإجراءات احترازية إضافية؛ تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (NOUV ID.)


وأكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr ) تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:13 PM

السفارة بالقاهرة تعلن تحديث اشتراطات الدخول إلى مصر

القادمون من الدول المتأثرة بالتحورات يخضعون لإجراءات إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.


وأوضحت السفارة، في بيان اليوم أنه سُيسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث اشترطت مصر على القادم إليها أن يكون قد مضى 14 يوًما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).

وقالت السفارة إنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (Code QR.) موضحة أن حاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة يخضعون لإجراءات احترازية إضافية؛ تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (NOUV ID.)


وأكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr ) تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

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