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الأهلي والشرطة.. للبقاء في دائرة المنافسة أو تسليم الراية مبكرًا

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

يلتقي مساء اليوم الأربعاء وتحديدًا عند الساعة 11:15مساء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الشرطة العراقي، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 .

يدخل الأهلي اللقاء ولديه نقطة وحيدة كسبها من تعادل أمام الدحيل القطري، في المقابل الشرطة العراقي من دون نقاط .

يغيب عن اللقاء لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وزميله رفائيل سيلفا للإصابة.

في الجانب الآخر يعول مدرب الأهلي ريجيكامب على محترفه عمر السومة الكثير في حسم نقاط اللقاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي والشرطة.. للبقاء في دائرة المنافسة أو تسليم الراية مبكرًا
سبق

يلتقي مساء اليوم الأربعاء وتحديدًا عند الساعة 11:15مساء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الشرطة العراقي، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 .

يدخل الأهلي اللقاء ولديه نقطة وحيدة كسبها من تعادل أمام الدحيل القطري، في المقابل الشرطة العراقي من دون نقاط .

يغيب عن اللقاء لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وزميله رفائيل سيلفا للإصابة.

في الجانب الآخر يعول مدرب الأهلي ريجيكامب على محترفه عمر السومة الكثير في حسم نقاط اللقاء.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:47 AM

الأهلي والشرطة.. للبقاء في دائرة المنافسة أو تسليم الراية مبكرًا

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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441

يلتقي مساء اليوم الأربعاء وتحديدًا عند الساعة 11:15مساء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الشرطة العراقي، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 .

يدخل الأهلي اللقاء ولديه نقطة وحيدة كسبها من تعادل أمام الدحيل القطري، في المقابل الشرطة العراقي من دون نقاط .

يغيب عن اللقاء لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وزميله رفائيل سيلفا للإصابة.

في الجانب الآخر يعول مدرب الأهلي ريجيكامب على محترفه عمر السومة الكثير في حسم نقاط اللقاء.

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