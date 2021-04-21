الأهلي والشرطة.. للبقاء في دائرة المنافسة أو تسليم الراية مبكرًا

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

يلتقي مساء اليوم الأربعاء وتحديدًا عند الساعة 11:15مساء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الشرطة العراقي، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 .

يدخل الأهلي اللقاء ولديه نقطة وحيدة كسبها من تعادل أمام الدحيل القطري، في المقابل الشرطة العراقي من دون نقاط .

يغيب عن اللقاء لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وزميله رفائيل سيلفا للإصابة.

في الجانب الآخر يعول مدرب الأهلي ريجيكامب على محترفه عمر السومة الكثير في حسم نقاط اللقاء.