وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد.

اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات.

بالأسماء.. تعليم القريات يصدر حركة القيادة لمدارس البنات للعام المقبل عبدالرحمن العازمي سبق 2019-05-24 اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات. وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 09:13 PM

بالأسماء.. تعليم القريات يصدر حركة القيادة لمدارس البنات للعام المقبل "الثبيتي" يوكد على الدور الكبير والرئيس لهنّ في تطوير العملية التعليمية





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اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات.

وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد.