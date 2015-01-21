النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عُمان تودِّع كأس آسيا بالخسارة من إيران

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على منتخب عُمان 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

افتتح علي رضا هدفَيْ إيران عند الدقيقة الـ(32) قبل أن يضيف أشكان ديجاغاه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ41 من ضربة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1.

وكان منتخب إيران قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات؛ إذ فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، ثم تعادل مع العراق 0-0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
عُمان تودِّع كأس آسيا بالخسارة من إيران
سبق

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على منتخب عُمان 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

افتتح علي رضا هدفَيْ إيران عند الدقيقة الـ(32) قبل أن يضيف أشكان ديجاغاه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ41 من ضربة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1.

وكان منتخب إيران قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات؛ إذ فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، ثم تعادل مع العراق 0-0.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
10:28 PM

عُمان تودِّع كأس آسيا بالخسارة من إيران

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
8,089

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على منتخب عُمان 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

افتتح علي رضا هدفَيْ إيران عند الدقيقة الـ(32) قبل أن يضيف أشكان ديجاغاه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ41 من ضربة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1.

وكان منتخب إيران قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات؛ إذ فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، ثم تعادل مع العراق 0-0.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة