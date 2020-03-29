95 مصرياً ذهبوا لقضاء شهر العسل بالمالديف.. فحبسهم "كورونا"

لجنة وزارية لإدارة منظومة العالقين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن هناك 4 طائرات قادمة غداً من المملكة المتحدة لعودة العالقين هناك، مشيرة إلى أن 95 مواطناً ذهبوا لقضاء شهر العسل في جزر المالديف، وما زالوا عالقين هناك، طبقاً لـ"المصري اليوم".

وأضافت "مكرم" أن رئيس الوزراء شكّل يوم الخميس الماضي لجنة من وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران المدني لإدارة منظومة العالقين في الخارج.

وأردفت أن وزير الخارجية كلف السفارات بالخارج بعمل جداول بأسماء العالقين، مضيفة أن أكبر عدد للعالقين يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عددهم ألف مواطن.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لتسيير رحلات إلى الدول الخارجية لعودة المصريين العالقين، ولكن هذا لن يتم دون موافقة الدولة الأخرى، مشيرة إلى أن هناك رحلة إلى أمريكا قريباً جداً لعودة العالقين هناك.