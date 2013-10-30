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طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط"

ناقشت البروتوكولات وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات

عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة ورشة عمل بعنوان "وحدات التخطيط للطوارئ بالمستشفيات"، بحضور المختصين من جميع مستشفيات صحة بيشة.

وتم خلال الورشة مناقشة بروتوكولات وحدات التخطيط وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات والاستعداد لجميع حالات الطوارئ.

وأوضحت صحة بيشة، أنها تعمل وبشكل مستمر لإقامة مثل هذه الدورات بغرض التدريب ووضع الجاهزية بشكل دائم، وعلى أتم التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الصحية.

صحة بيشة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط"
سبق

عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة ورشة عمل بعنوان "وحدات التخطيط للطوارئ بالمستشفيات"، بحضور المختصين من جميع مستشفيات صحة بيشة.

وتم خلال الورشة مناقشة بروتوكولات وحدات التخطيط وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات والاستعداد لجميع حالات الطوارئ.

وأوضحت صحة بيشة، أنها تعمل وبشكل مستمر لإقامة مثل هذه الدورات بغرض التدريب ووضع الجاهزية بشكل دائم، وعلى أتم التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الصحية.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
11:43 PM

طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط"

ناقشت البروتوكولات وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة ورشة عمل بعنوان "وحدات التخطيط للطوارئ بالمستشفيات"، بحضور المختصين من جميع مستشفيات صحة بيشة.

وتم خلال الورشة مناقشة بروتوكولات وحدات التخطيط وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات والاستعداد لجميع حالات الطوارئ.

وأوضحت صحة بيشة، أنها تعمل وبشكل مستمر لإقامة مثل هذه الدورات بغرض التدريب ووضع الجاهزية بشكل دائم، وعلى أتم التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الصحية.

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