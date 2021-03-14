بلدية أضم ترصد 22 مخالفة وتغلق عددًا من المحلات التجارية

بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط لحوم فاسدة

نفذت بلدية محافظة أضم حملة على عدد من المحلات التجارية، بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر بن أحمد الزهراني.

شارك في الحملة مدير إدارة الخدمات مرضي بن حماد الزهراني، ورئيس قسم صحة البيئة رويجح راجح المالكي، والمراقبون الصحيون.

ورصدت الجولة ٢٢ مخالفة تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتخزين لحوم داخل سكن عمالة بأحد المطاعم غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما جرى خلال الجولة مصادرة لحوم تظهر عليها علامات الفساد بأحد الملاحم.

وجرت مصادرة خضراوات ودجاج مخزن بطريقة غير صحيحة وإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن بلدية أضم نفذت الأسبوع الماضي ١٢٤جولة، تم خلالها ضبط مخالفات عدة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من عدم لبس الكمام أو وجود أجهزة قياس الحرارة والمعقمات.

ووجه رئيس البلدية بعدم التهاون وتطبيق كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم ٩٤٠.

ووجه بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة وتطبيق "توكلنا".