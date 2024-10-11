النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. تونس تسجّل 3137 إصابة جديدة.. و3443 حالة في المغرب

سجّلت تونس 3137 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

فيما سجّلت المغرب 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 149 ألفًا و841.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 42 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 2572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 124 ألفًا و854، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 22 ألفًا و415.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. تونس تسجّل 3137 إصابة جديدة.. و3443 حالة في المغرب
سبق

سجّلت تونس 3137 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

فيما سجّلت المغرب 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 149 ألفًا و841.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 42 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 2572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 124 ألفًا و854، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 22 ألفًا و415.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:17 PM

كورونا.. تونس تسجّل 3137 إصابة جديدة.. و3443 حالة في المغرب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
293

سجّلت تونس 3137 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

فيما سجّلت المغرب 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 149 ألفًا و841.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 42 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 2572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 124 ألفًا و854، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 22 ألفًا و415.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,790
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,259

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة