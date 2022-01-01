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"المسند" يرسم خارطة أمطار السبت: قد تكون شبه غزيرة وتستدعي الانتباه

قال: في مشهد نادر تشمل التوقعات أجزاءً من 12 منطقة بالسعودية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه في مشهد جوي قلما يتكرر تشمل التوقعات المطرية المعتبرة اليوم (أجزاء) من 12 منطقة سعودية، وكل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البحر الأحمر والخليج العربي.

ولفت المسند إلى أن الحالة المطرية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء واسعة في معظم المناطق، حيث تشير التوقعات إلى أن الأمطار في الشرقية تستدعي الانتباه وأخذ الاحتياطات اللازمة، فقد تكون شبه غزيرة، وكذلك الباحة وجنوبي منطقة مكة.

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر أنه بسبب مرور منخفض جوي متوسطي يتمركز الآن شمالي مصر يقوم بسحب الهواء من السعودية لتصبح الرياح بوجه عام جنوبية دافئة، وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة خاصة في القطاع الغربي والجنوب الغربي وأجزاء من الوسطى.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يرسم خارطة أمطار السبت: قد تكون شبه غزيرة وتستدعي الانتباه
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه في مشهد جوي قلما يتكرر تشمل التوقعات المطرية المعتبرة اليوم (أجزاء) من 12 منطقة سعودية، وكل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البحر الأحمر والخليج العربي.

ولفت المسند إلى أن الحالة المطرية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء واسعة في معظم المناطق، حيث تشير التوقعات إلى أن الأمطار في الشرقية تستدعي الانتباه وأخذ الاحتياطات اللازمة، فقد تكون شبه غزيرة، وكذلك الباحة وجنوبي منطقة مكة.

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر أنه بسبب مرور منخفض جوي متوسطي يتمركز الآن شمالي مصر يقوم بسحب الهواء من السعودية لتصبح الرياح بوجه عام جنوبية دافئة، وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة خاصة في القطاع الغربي والجنوب الغربي وأجزاء من الوسطى.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:28 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:55 PM

"المسند" يرسم خارطة أمطار السبت: قد تكون شبه غزيرة وتستدعي الانتباه

قال: في مشهد نادر تشمل التوقعات أجزاءً من 12 منطقة بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه في مشهد جوي قلما يتكرر تشمل التوقعات المطرية المعتبرة اليوم (أجزاء) من 12 منطقة سعودية، وكل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البحر الأحمر والخليج العربي.

ولفت المسند إلى أن الحالة المطرية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء واسعة في معظم المناطق، حيث تشير التوقعات إلى أن الأمطار في الشرقية تستدعي الانتباه وأخذ الاحتياطات اللازمة، فقد تكون شبه غزيرة، وكذلك الباحة وجنوبي منطقة مكة.

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر أنه بسبب مرور منخفض جوي متوسطي يتمركز الآن شمالي مصر يقوم بسحب الهواء من السعودية لتصبح الرياح بوجه عام جنوبية دافئة، وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة خاصة في القطاع الغربي والجنوب الغربي وأجزاء من الوسطى.

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