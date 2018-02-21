"الألبان والأغذية بالخرج" يطلق مبادرة لتعزيز السلامة المرورية لدى المتدربين

بالتزامن مع محاضرة توعوية للمدرب العتيبي الذي فقد أطرافه بحادث مروري

أطلق المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج مبادرة للمتدربين تشجّع على الالتزام بالأنظمة المرورية، وترفع من التوعية بالسير على الطرق، وتحفز على خلو سجل المتدرب من المخالفات المرورية.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم بن سعود العقيلي أن إطلاق مبادرة للمتدربين تكمن في أن المتدرب الذي يُحضر سجلاً مرورياً له خالٍ لمدة عام تدريبي سابق أو قادم سيحصل على مكافأة قيمة، مشدداً على أن نقطة الانطلاقة لمجتمع بلا سرعة ولا مخالفات تبدأ من تغيير الثقافة العامة لقيادة السيارات.

جاء ذلك عقب المحاضرة التي نظمها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمحافظة الخرج للمدرب ماجد العتيبي بعنوان: " قصة وعبرة من قبل الإعاقة إلى ما بعد الإصابة" والتي قدمها الإعلامي هادي الدوسري، وبحضور مسؤولين وإعلاميين في المحافظة.

وتحدث "العتيبي" في المحاضرة عن قصة فقدان أطرافه (الأرجل) بحادث سير أثناء سيره بسرعة 180 كيلو متراً بالساعة، وكفاحه مع الإعاقة، حتى وصوله إلى الأطراف الصناعية.

وتطرق إلى المعاناة التي تسبب بها إلى والديه، وتذكر أول كلمة قالها له والده بعد غيبوبة استمرت شهراً وكانت: "مو قلتلك يا ولدي لا تسرع"، كما سرد للحاضرين قصصاً عن الحالات التي شاهدها بالمستشفى بسبب السرعة واستخدام الجوال، فهناك من هو بغيبوبة تتجاوز السنة وآخرون لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم.

وأكد العتيبي أن الأقدام الصناعية التي يرتديها تكلف مليون ريال، وتختلف عن أقدام الركض والتي تكلف350 ألف ريال، إضافة إلى التكاليف التي استمرت معه لسنوات، مشيراً إلى أن الأقدام الصناعية التي يرتديها تعمل على البطاريات وفي حال عدم شحن بطاريتها يظل حبيس البيت.

وأقيمت المحاضرة على مسرح الكلية التقنية في الخرج بحضور أكثر من 400 متدرب وطالب، من المعهد التقني للألبان والأغذية وعدد من المدارس الثانوية بمحافظة الخرج مدرسة ابن النفيس ومدرسة البدع ومدرسة الخرج".

ويعتبر المعهد التقني للألبان والأغذية أحد برامج الشراكات الإستراتيجية بشراكة بين المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق الموارد البشرية تأسس عام 2009 م ويستهدف تأهيل كوادر سعودية متخصصة في مجالات صناعة الألبان والأغذية.