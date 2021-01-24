قدّم رئيس فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ حامد الوهبي الشمري، اليوم واجب العزاء للمواطن فهد غازي الحربي، الذي فقد زوجته "مديحة فالح الحربي" واثنين من أبنائه "جاسم ١٠ سنوات، جاسر ٤ سنوات" في حادث مروري على تقاطع طريق قرية وسيط طريق الوهيبية البعائث. وقدّم "الوهبي" تعازيه ونقل تعازي أعضاء الفريق بالمملكة، للمواطن الحربي، بمنزله بقرية "كتيفة ١٩٠ كلم جنوب شرق حائل". وكان "الوهبي" قد ساهم بعد الله بنقل أحد الأبناء "جاسم ١٠ سنوات" من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، حيث تم إخلاؤه بالطيران الطبي، إلا أنه بعد ثلاثة أيام تُوفي رحمه الله. يذكر أن زوجة المواطن توفيت في الحادث مباشرة، فيما لحق بها ابنها "جاسر" في اليوم التالي للحادث، فيما لحق بهما "جاسم أمس الأول" بالرياض وتم نقله إلى حائل ودفنه في محافظة سميراء إلى جانب أمه وشقيقه. ونتج عن الحادث أيضاً إصابة ابنة المواطن "أريج" بعد تعرضها لكسر بالحوض ورضوض متفرقة، فيما تعاني من وجع في عينها تتعالج على إثره في إمريكا وما زالت مواعيدها الطبية مستمرة، وسبق أن نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية طلب علاجها والذي تم بحمد الله على حِساب الدولة. وتعاني أختها "وئام" من رضوض متفرقة بجسمها، وتلقت على إثرها العلاج في مستشفى الملك خالد بحائل، فيما نجا الطفل "ناصر" الذي يرافقهم في الحادث. وكان رئيس فريق فزعة الشمال حامد الوهبي، قد ساهم في العديد من الحالات الإنسانية في مجال الصحة، إذ ساهم في نقل العديد من المرضى من مستشفيات حائل إلى المستشفيات بالرياض.

"الشمري" يواسي مواطنًا فقد ٣ من أفراد عائلته في حادث مروري بحائل خالد السليمي سبق 2022-01-24 قدّم رئيس فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ حامد الوهبي الشمري، اليوم واجب العزاء للمواطن فهد غازي الحربي، الذي فقد زوجته "مديحة فالح الحربي" واثنين من أبنائه "جاسم ١٠ سنوات، جاسر ٤ سنوات" في حادث مروري على تقاطع طريق قرية وسيط طريق الوهيبية البعائث.



وقدّم "الوهبي" تعازيه ونقل تعازي أعضاء الفريق بالمملكة، للمواطن الحربي، بمنزله بقرية "كتيفة ١٩٠ كلم جنوب شرق حائل".



وكان "الوهبي" قد ساهم بعد الله بنقل أحد الأبناء "جاسم ١٠ سنوات" من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، حيث تم إخلاؤه بالطيران الطبي، إلا أنه بعد ثلاثة أيام تُوفي رحمه الله.



يذكر أن زوجة المواطن توفيت في الحادث مباشرة، فيما لحق بها ابنها "جاسر" في اليوم التالي للحادث، فيما لحق بهما "جاسم أمس الأول" بالرياض وتم نقله إلى حائل ودفنه في محافظة سميراء إلى جانب أمه وشقيقه.



ونتج عن الحادث أيضاً إصابة ابنة المواطن "أريج" بعد تعرضها لكسر بالحوض ورضوض متفرقة، فيما تعاني من وجع في عينها تتعالج على إثره في إمريكا وما زالت مواعيدها الطبية مستمرة، وسبق أن نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية طلب علاجها والذي تم بحمد الله على حِساب الدولة.



وتعاني أختها "وئام" من رضوض متفرقة بجسمها، وتلقت على إثرها العلاج في مستشفى الملك خالد بحائل، فيما نجا الطفل "ناصر" الذي يرافقهم في الحادث.



وكان رئيس فريق فزعة الشمال حامد الوهبي، قد ساهم في العديد من الحالات الإنسانية في مجال الصحة، إذ ساهم في نقل العديد من المرضى من مستشفيات حائل إلى المستشفيات بالرياض.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 05:50 PM

"الشمري" يواسي مواطنًا فقد ٣ من أفراد عائلته في حادث مروري بحائل على تقاطع طريق قرية وسيط طريق الوهيبية البعائث





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قدّم رئيس فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ حامد الوهبي الشمري، اليوم واجب العزاء للمواطن فهد غازي الحربي، الذي فقد زوجته "مديحة فالح الحربي" واثنين من أبنائه "جاسم ١٠ سنوات، جاسر ٤ سنوات" في حادث مروري على تقاطع طريق قرية وسيط طريق الوهيبية البعائث.



وقدّم "الوهبي" تعازيه ونقل تعازي أعضاء الفريق بالمملكة، للمواطن الحربي، بمنزله بقرية "كتيفة ١٩٠ كلم جنوب شرق حائل".



وكان "الوهبي" قد ساهم بعد الله بنقل أحد الأبناء "جاسم ١٠ سنوات" من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، حيث تم إخلاؤه بالطيران الطبي، إلا أنه بعد ثلاثة أيام تُوفي رحمه الله.



يذكر أن زوجة المواطن توفيت في الحادث مباشرة، فيما لحق بها ابنها "جاسر" في اليوم التالي للحادث، فيما لحق بهما "جاسم أمس الأول" بالرياض وتم نقله إلى حائل ودفنه في محافظة سميراء إلى جانب أمه وشقيقه.



ونتج عن الحادث أيضاً إصابة ابنة المواطن "أريج" بعد تعرضها لكسر بالحوض ورضوض متفرقة، فيما تعاني من وجع في عينها تتعالج على إثره في إمريكا وما زالت مواعيدها الطبية مستمرة، وسبق أن نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية طلب علاجها والذي تم بحمد الله على حِساب الدولة.



وتعاني أختها "وئام" من رضوض متفرقة بجسمها، وتلقت على إثرها العلاج في مستشفى الملك خالد بحائل، فيما نجا الطفل "ناصر" الذي يرافقهم في الحادث.



وكان رئيس فريق فزعة الشمال حامد الوهبي، قد ساهم في العديد من الحالات الإنسانية في مجال الصحة، إذ ساهم في نقل العديد من المرضى من مستشفيات حائل إلى المستشفيات بالرياض.