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المعلمون والمعلمات يطالبون وزارة التعليم بحسم موضوع التنقل الخارجي

جدد العديد من المعلمين والمعلمات مطالبهم لوزارة التعليم، بأخذ موقف حيال حركة التنقل الخارجي وتوضيح هل يوجد حركة نقل خارجي هذا العام وحسم الأمر، خصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون في شهر رمضان المقبل.

وتضاعفت آمال المعلمين والمعلمات لقيام وزارة التعليم بإصدار نقل خارجي لهذا العام وخصوصًا أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع على نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث دعا العديد منهم لضرورة اتخاذ وزارة التعليم قرارًا يوضح الأمر حول حركة النقل الخارجي وتوضيح الأمر.

وينتظر المعلمون والمعلمات حسم الوزارة للقرار لمعرفة مصيرهم، خصوصًا أنهم يباشرون في مدارسهم وبعيدًا عن مقر إقامتهم، وملتزمون بعقود إيجار في مقر أعمالهم.

فيما شدد العديد منهم على ضرورة وضع النقاط على الحروف وخصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 / 1442هـ الموافق 22 / 4 / 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9 / 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.

وأشاروا إلى أن الفصل الدراسي على مشارف نهايته وبدأت بعض الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا غير دقيقة لحركة النقل، ويتطلب الأمر إصدار توضيح حول الحركة لمنع تداول بعض الأخبار غير الدقيقة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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المعلمون والمعلمات يطالبون وزارة التعليم بحسم موضوع التنقل الخارجي
سبق

جدد العديد من المعلمين والمعلمات مطالبهم لوزارة التعليم، بأخذ موقف حيال حركة التنقل الخارجي وتوضيح هل يوجد حركة نقل خارجي هذا العام وحسم الأمر، خصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون في شهر رمضان المقبل.

وتضاعفت آمال المعلمين والمعلمات لقيام وزارة التعليم بإصدار نقل خارجي لهذا العام وخصوصًا أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع على نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث دعا العديد منهم لضرورة اتخاذ وزارة التعليم قرارًا يوضح الأمر حول حركة النقل الخارجي وتوضيح الأمر.

وينتظر المعلمون والمعلمات حسم الوزارة للقرار لمعرفة مصيرهم، خصوصًا أنهم يباشرون في مدارسهم وبعيدًا عن مقر إقامتهم، وملتزمون بعقود إيجار في مقر أعمالهم.

فيما شدد العديد منهم على ضرورة وضع النقاط على الحروف وخصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 / 1442هـ الموافق 22 / 4 / 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9 / 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.

وأشاروا إلى أن الفصل الدراسي على مشارف نهايته وبدأت بعض الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا غير دقيقة لحركة النقل، ويتطلب الأمر إصدار توضيح حول الحركة لمنع تداول بعض الأخبار غير الدقيقة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
09:27 PM

المعلمون والمعلمات يطالبون وزارة التعليم بحسم موضوع التنقل الخارجي

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سعود الدعجاني - جدة
0
339

جدد العديد من المعلمين والمعلمات مطالبهم لوزارة التعليم، بأخذ موقف حيال حركة التنقل الخارجي وتوضيح هل يوجد حركة نقل خارجي هذا العام وحسم الأمر، خصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون في شهر رمضان المقبل.

وتضاعفت آمال المعلمين والمعلمات لقيام وزارة التعليم بإصدار نقل خارجي لهذا العام وخصوصًا أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع على نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث دعا العديد منهم لضرورة اتخاذ وزارة التعليم قرارًا يوضح الأمر حول حركة النقل الخارجي وتوضيح الأمر.

وينتظر المعلمون والمعلمات حسم الوزارة للقرار لمعرفة مصيرهم، خصوصًا أنهم يباشرون في مدارسهم وبعيدًا عن مقر إقامتهم، وملتزمون بعقود إيجار في مقر أعمالهم.

فيما شدد العديد منهم على ضرورة وضع النقاط على الحروف وخصوصًا بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 / 1442هـ الموافق 22 / 4 / 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9 / 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م.

وأشاروا إلى أن الفصل الدراسي على مشارف نهايته وبدأت بعض الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا غير دقيقة لحركة النقل، ويتطلب الأمر إصدار توضيح حول الحركة لمنع تداول بعض الأخبار غير الدقيقة.

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