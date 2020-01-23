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"تعليم ألمع".. 7500 طالبٍ وطالبة بالابتدائية ورياض الأطفال يعاودون الدراسة حضوريًا.. غدًاً الأحد

بعد انقطاع لعامين بسبب الجائحة وذلك وفق الأدلة التشغيلية والبروتوكولات الصحية

يعاود غدًا الأحد قرابة 7500 طالبٍ وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بـ "تعليم رجال ألمع" الدراسة حضوريًا وينتظمون في مقاعدهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الجائحة وذلك وفق الأدلة التشغيلية والبروتوكولات الصحية المنظمة لذلك.

ورحب مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي بالطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مؤكدًا جاهزية المدارس يوم غدٍ الأحد وإنهاء كل الترتيبات والتنظيمات المعينة لعودة حضورية جادة وآمنة بإذن الله، مهيبًا بالهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس استئناف خططهم الإجرائية وفق ما أعد لذلك مسبقًا وسيكون هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في مختلف التخصصات لمعالجة ما قد يطرأ وللدعم والمساندة ومتابعة انتظام الدراسة حضوريًا ، مشيدًا بجهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في عمليات الاستعداد والتهيئة المبكرة لانطلاق الدراسة، كما قدم الشكر للأسر على دورهم وشراكتهم المتميزة في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، وفي مرحلة التهيئة للعودة الحضورية راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق.

يُذكر أن وزارة التعليم اعتمدت أربعة محاور رئيسة لبرنامج تهيئة العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال، تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

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"تعليم ألمع".. 7500 طالبٍ وطالبة بالابتدائية ورياض الأطفال يعاودون الدراسة حضوريًا.. غدًاً الأحد
سبق

يعاود غدًا الأحد قرابة 7500 طالبٍ وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بـ "تعليم رجال ألمع" الدراسة حضوريًا وينتظمون في مقاعدهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الجائحة وذلك وفق الأدلة التشغيلية والبروتوكولات الصحية المنظمة لذلك.

ورحب مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي بالطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مؤكدًا جاهزية المدارس يوم غدٍ الأحد وإنهاء كل الترتيبات والتنظيمات المعينة لعودة حضورية جادة وآمنة بإذن الله، مهيبًا بالهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس استئناف خططهم الإجرائية وفق ما أعد لذلك مسبقًا وسيكون هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في مختلف التخصصات لمعالجة ما قد يطرأ وللدعم والمساندة ومتابعة انتظام الدراسة حضوريًا ، مشيدًا بجهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في عمليات الاستعداد والتهيئة المبكرة لانطلاق الدراسة، كما قدم الشكر للأسر على دورهم وشراكتهم المتميزة في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، وفي مرحلة التهيئة للعودة الحضورية راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق.

يُذكر أن وزارة التعليم اعتمدت أربعة محاور رئيسة لبرنامج تهيئة العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال، تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:37 PM

"تعليم ألمع".. 7500 طالبٍ وطالبة بالابتدائية ورياض الأطفال يعاودون الدراسة حضوريًا.. غدًاً الأحد

بعد انقطاع لعامين بسبب الجائحة وذلك وفق الأدلة التشغيلية والبروتوكولات الصحية

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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يعاود غدًا الأحد قرابة 7500 طالبٍ وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بـ "تعليم رجال ألمع" الدراسة حضوريًا وينتظمون في مقاعدهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الجائحة وذلك وفق الأدلة التشغيلية والبروتوكولات الصحية المنظمة لذلك.

ورحب مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي بالطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مؤكدًا جاهزية المدارس يوم غدٍ الأحد وإنهاء كل الترتيبات والتنظيمات المعينة لعودة حضورية جادة وآمنة بإذن الله، مهيبًا بالهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس استئناف خططهم الإجرائية وفق ما أعد لذلك مسبقًا وسيكون هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في مختلف التخصصات لمعالجة ما قد يطرأ وللدعم والمساندة ومتابعة انتظام الدراسة حضوريًا ، مشيدًا بجهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في عمليات الاستعداد والتهيئة المبكرة لانطلاق الدراسة، كما قدم الشكر للأسر على دورهم وشراكتهم المتميزة في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، وفي مرحلة التهيئة للعودة الحضورية راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق.

يُذكر أن وزارة التعليم اعتمدت أربعة محاور رئيسة لبرنامج تهيئة العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال، تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

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