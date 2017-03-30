"الثقافة والبريد" تدشنان طوابع "عام الخط العربي"

ضمن برنامج جودة الحياة في إطار تحقيق رؤية 2030

دشّنت وزارة الثقافة ومؤسسة البريد السعودي اليوم عدداً من الطوابع البريدية موشحة بهوية مبادرة "عام الخط العربي" لاستخدامها على مدار عام 2021م، ضمن أنشطة المبادرة سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.



وسيتم إصدار 12 طابعاً بريدياً بمعدل أربعة طوابع لثلاث مجموعات، تدشن اليوم المجموعة الأولى، فيما ستصدر المجموعة الثانية شهر مايو المقبل، أما المجموعة الأخيرة فسيتم إطلاقها في شهر أغسطس.

وتضمنت الطوابع البريدية تصاميم جديدة تحتوي على شعار مبادرة "عام الخط العربي" وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

وتأتي الطوابع واحدة من عدة أفكار ومسارات أطلقتها وزارة الثقافة من أجل تدعيم مبادرة عام الخط العربي وتعزيز حضورها الاجتماعي، من بينها ختم شعار "عام الخط العربي" على جوازات القادمين إلى المملكة، وإضاءة قمة جبل طويق بشعار المبادرة، وغيرها من الأفكار المعززة للهوية الثقافية الوطنية بوصفها من مرتكزات رؤية المملكة 2030.