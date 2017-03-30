النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة والبريد" تدشنان طوابع "عام الخط العربي"

ضمن برنامج جودة الحياة في إطار تحقيق رؤية 2030

دشّنت وزارة الثقافة ومؤسسة البريد السعودي اليوم عدداً من الطوابع البريدية موشحة بهوية مبادرة "عام الخط العربي" لاستخدامها على مدار عام 2021م، ضمن أنشطة المبادرة سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.


وسيتم إصدار 12 طابعاً بريدياً بمعدل أربعة طوابع لثلاث مجموعات، تدشن اليوم المجموعة الأولى، فيما ستصدر المجموعة الثانية شهر مايو المقبل، أما المجموعة الأخيرة فسيتم إطلاقها في شهر أغسطس.

وتضمنت الطوابع البريدية تصاميم جديدة تحتوي على شعار مبادرة "عام الخط العربي" وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

وتأتي الطوابع واحدة من عدة أفكار ومسارات أطلقتها وزارة الثقافة من أجل تدعيم مبادرة عام الخط العربي وتعزيز حضورها الاجتماعي، من بينها ختم شعار "عام الخط العربي" على جوازات القادمين إلى المملكة، وإضاءة قمة جبل طويق بشعار المبادرة، وغيرها من الأفكار المعززة للهوية الثقافية الوطنية بوصفها من مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وزارة الثقافة الخط العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة والبريد" تدشنان طوابع "عام الخط العربي"
سبق

دشّنت وزارة الثقافة ومؤسسة البريد السعودي اليوم عدداً من الطوابع البريدية موشحة بهوية مبادرة "عام الخط العربي" لاستخدامها على مدار عام 2021م، ضمن أنشطة المبادرة سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.


وسيتم إصدار 12 طابعاً بريدياً بمعدل أربعة طوابع لثلاث مجموعات، تدشن اليوم المجموعة الأولى، فيما ستصدر المجموعة الثانية شهر مايو المقبل، أما المجموعة الأخيرة فسيتم إطلاقها في شهر أغسطس.

وتضمنت الطوابع البريدية تصاميم جديدة تحتوي على شعار مبادرة "عام الخط العربي" وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

وتأتي الطوابع واحدة من عدة أفكار ومسارات أطلقتها وزارة الثقافة من أجل تدعيم مبادرة عام الخط العربي وتعزيز حضورها الاجتماعي، من بينها ختم شعار "عام الخط العربي" على جوازات القادمين إلى المملكة، وإضاءة قمة جبل طويق بشعار المبادرة، وغيرها من الأفكار المعززة للهوية الثقافية الوطنية بوصفها من مرتكزات رؤية المملكة 2030.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:29 PM

"الثقافة والبريد" تدشنان طوابع "عام الخط العربي"

ضمن برنامج جودة الحياة في إطار تحقيق رؤية 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
87

دشّنت وزارة الثقافة ومؤسسة البريد السعودي اليوم عدداً من الطوابع البريدية موشحة بهوية مبادرة "عام الخط العربي" لاستخدامها على مدار عام 2021م، ضمن أنشطة المبادرة سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.


وسيتم إصدار 12 طابعاً بريدياً بمعدل أربعة طوابع لثلاث مجموعات، تدشن اليوم المجموعة الأولى، فيما ستصدر المجموعة الثانية شهر مايو المقبل، أما المجموعة الأخيرة فسيتم إطلاقها في شهر أغسطس.

وتضمنت الطوابع البريدية تصاميم جديدة تحتوي على شعار مبادرة "عام الخط العربي" وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

وتأتي الطوابع واحدة من عدة أفكار ومسارات أطلقتها وزارة الثقافة من أجل تدعيم مبادرة عام الخط العربي وتعزيز حضورها الاجتماعي، من بينها ختم شعار "عام الخط العربي" على جوازات القادمين إلى المملكة، وإضاءة قمة جبل طويق بشعار المبادرة، وغيرها من الأفكار المعززة للهوية الثقافية الوطنية بوصفها من مرتكزات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,658
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة