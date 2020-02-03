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تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو

أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.
وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.

كاليفورنيا إطلاق نار

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تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.
وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
04:45 PM

تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.
وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.

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