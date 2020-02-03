أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو. وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو. ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة. وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.

تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-03 أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 04:45 PM

تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو





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أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون، طبقاً لـ(آر تي) لروسيه.